政院再提財劃法覆議 藍喊來就否決

針對立法院再修版財劃法，行政院會27日通過部分條文覆議案。行政院長卓榮泰表示，考量確有窒礙難行之處，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。（黃世麒攝）

立法院14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院27日院會中，財政部指出法規有6大窒礙難行，政院會後宣布將呈請總統核可，移請立院覆議。行政院長卓榮泰強調，若國會對政院版《財劃法》達成共識，政院將詳列相關試算結果；立院再修版不可能在中華民國台灣的執政過程出現。國民黨團回應，政院拖延逾1年不討論，現在才提版本，就是想蓋過立院版，所以只要覆議案送進立院，藍營就否決。

卓揆昨透露，部分在野黨私下清楚也肯定政院版，只是「黨的意思決定他們的行為」，若國會對政院版有共識，政院將詳列試算結果，避免現在就詳列，反倒遭懷疑數字如何拼湊。他昨晚上電視節目，再嗆說政院不是魔術師，也不是央行可以亂印鈔票；立院再修版不可能在中華民國台灣的執政過程中出現。

國民黨團書記長羅智強抨擊，政院去年7月不提版本，明明有1年半可公開討論，卻偏要等立院三讀才覆議，國民黨「就是讓你踢鐵板」，政院覆議案送來就否決。

民眾黨立委林國成痛批最不要臉的就是卓內閣，過往閣揆覆議失敗就下台，如今提覆議卻變卓揆的專長，已提第8次；財政部所指6大問題都不是問題，立院並無侵犯政院預算提案權，反倒是政院至今未依法編預算。

民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，政院提覆議後，立院應給政院充分說明，別老是逕付二讀、沒收討論。

台中市長盧秀燕說，建設、民眾福利步步都是錢，明年預算已嗷嗷待哺，很多地方需要建設，她提醒「地方好，中央才會好，台灣才會好；地方有事，中央就會有事」。

台北市長蔣萬安說，政院版有很多不確定性，包括像「其他經行政院核定納入事項的經費」未具體說明，或「基本財政需求、基本財政收入」等新增概念；中央要提出具體試算數字才有討論基礎，無論政院是算不出來或有數字但蓋牌，都不是好狀況。