政院出手了！藍白強推反年改法案 李慧芝：今已聲請釋憲及暫時處分

立院藍白推動反年改修法，本月12日三讀修正通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文。對此，行政院發言人李慧芝今天（31日）表示，行政院今已前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

立法院本月12日三讀《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條暨《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等條文，提前停止退休所得替代率調降年度。

對此，行政院發言人李慧芝指出，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今日已提出釋憲及暫時處分之聲請。在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。



