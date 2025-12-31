即時中心／高睿鴻報導

為落實世代正義，我國已推動年金改革多年，但日前，國民黨、民眾黨憑國會多數強勢輾壓，完成「反年改」修法；於12月12日三讀《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條暨《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等條文。對此，行政院發言人李慧芝今（31）日表示，行政院已於今日稍早，前往憲法法庭遞狀、聲請釋憲及暫時處分。

李慧芝指出，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序；實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義。她痛批，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果，也將前功盡棄。

廣告 廣告

李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今日已提出釋憲及暫時處分之聲請。她也承諾，在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

原文出處：快新聞／政院出手了！藍白強推「反年改」法案 今遞狀聲請釋憲

更多民視新聞報導

趙少康認罪了！726大罷免亮票「求輕判」 宣判日期出爐

蔡英文怨陳其邁吃冰不揪！全場「猛刷1句」拒絕：怕爆…

女友離奇陳屍公墓！男友報案反淪嫌疑犯 兇殺疑點曝光

