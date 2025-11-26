政院函告禁日福島食品地方條例無效 中市仍敗訴

（中央社記者劉世怡台北26日電）禁止日本福島等5縣食品爭議，行政院函告台中市食安自治條例相關條文無效，巿府興訟。北高行一審認定當事人不適格判敗訴，二審廢棄發回，北高行更一審今仍判敗訴，可上訴。

行政院民國111年3月發函台中市政府，指台中市食品安全衛生管理自治條例對日本福島等5縣食品相關禁制規定，已牴觸憲法等，函告無效。台中市政府提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理。

北高行於112年間認定，行政院當時的行政處分，是對於台中市自治團體的立法機關（台中市議會）所議決自治條例，台中市府是自治團體的行政機關，且台中市府並未因自治條例經行政院函告無效而受有直接侵害，台中市府提起本件行政訴訟，自屬當事人不適格，判決敗訴。

案經上訴，二審最高行政法院認為，若台中市府認為自治權的立法權受侵害，應以議會作為原告才適合，本案由台中市府提告雖屬當事人不適格，但行政院函是以台中市政府為受文者，因此不易判斷是否欠缺當事人適格的訴訟要件。

二審考量，一審未給予台中市府補正為當事人的機會，有所違誤，將案件廢棄發回，由北高行更一審審理。北高行更一審今天宣判，仍判台中市府敗訴，尚未公布判決理由。（編輯：張銘坤）1141126