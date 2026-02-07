政院前發言人陳宗彥腦溢血 醫：三高病患是高風險群

前行政院發言人陳宗彥在新冠疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，負責邊境檢疫及跨部會聯繫，被列為「防疫五月天」成員之一。

不過卻傳出3日晚間，陳宗彥聚餐結束，突然發生腦溢血緊急送醫救治，二度開刀，目前還在加護病房觀察中，總統賴清德6日晚間也前往醫院探視。

醫師表示，週六寒流來襲，氣溫驟降，會導致血管收縮、血壓升高，發生腦中風的風險也會提高。

北市聯醫中興院區整合照護專科醫師姜冠宇提醒，「有三高的朋友，高血壓、高血脂、高血糖，這種血管品質本來就不好的，那其實出門或是說在聚餐的時候，就要更加小心。」

醫師指出，腦中風分成兩種，最常見的是「缺血性腦中風」，也就是俗稱的「腦梗塞」，主要是因腦部血管阻塞，造成缺氧壞死，但若能在發病3小時內接受血栓溶解劑治療，就能提升康復機會，減少後遺症；但另一種「出血性腦中風」，俗稱「腦溢血」，因為大腦血管破裂出血，即使治療，一個月內死亡率可高達6成。

胸腔科醫師蘇一峰表示，「死亡率5到6成啦，可以說幾乎是90%、95%以上，陳宗彥之後應該都會留下一些神經學的後遺症，包括癱瘓、甚至是植物人的機會都非常的高。」

醫師提醒，預防腦中風的關鍵在於控制三高及健康生活，包括戒菸、戒酒、均衡飲食和規律運動，如果發現身邊親友，突然兩邊臉頰不對稱；雙手抬高後，其中一隻手無力下垂；講話不清晰完整，就要趕快記下發病時間，立刻送醫，把握黃金治療時間，就能降低腦中風後身體殘障程度，重拾日常生活。