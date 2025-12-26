政院副署不執行「停砍年金案」 羅智強酸爆

▲立法院處理停砍公教年金兩法案，民進黨雖不滿年金改革停滯，但仍不敵藍白人數，修法順利三讀。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，停砍公立學校教職員年金以及公務人員年金，引發綠營不滿，不過傳出這次行政院長卓榮泰不會不副署，會副署不執行，再交由憲法法庭釋憲。國民黨立院黨團書記長羅智強說，一點也不意外，卓榮泰就是菜瓜布院長。

羅智強批評，行政院長本就依法應執行立法院通過的法律，卻屢屢以各種理由拒絕執行，如今終於回到釋憲這條老路，反映行政體系在法治態度上的反覆與搖擺。他也諷刺，行政院長政策立場不斷變來變去，相關主張「可割可棄」。

羅智強也說，會提出釋憲早已不難預料，因為現今的大法官體制早已失去獨立性，淪為特定政治意志的延伸。他說，大法官在審查過程中，竟可自行調整門檻標準，將原本不構成違法的情況，硬是透過更動認定方式納入違法範圍，嚴重破壞法治原則。他直言，這樣的審查機制，已無法令人信服，也難以說服社會其具備真正的憲政正當性。

此外，總統賴清德砲轟立法院不審總預算，羅智強也回嗆，是賴清德不敢親自到立法院，兌現競選期間承諾，說明1.25 兆元特別軍購案內容並接受質詢。他指出，真正「卡」住特別軍購與國防預算的人並非立法院，而是賴清德自己。

羅智強指出，總預算之所以難以審查，關鍵在於行政部門送入立法院的預算內容，已涉及違法情形，包括依法應編列卻未編列的項目，導致立法院無從審議。他反問，若賴清德當年身為立委，面對這樣的預算案是否審得下去？

羅智強批評，賴清德過去曾形容《中華民國憲法》是「災難」，如今卻用實際行動，讓憲政運作真正陷入危機，當總統拒絕接受質詢、無視國會角色，才是真正將憲法推向災難邊緣，也讓全民對憲政秩序的信任持續流失。

