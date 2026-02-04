政院力挺宜蘭48億擴建污水道系統

行政院政務委員陳金德二月三日下午視察宜蘭縣三星及礁溪水資源回收中心預定地，宣示中央對宜蘭縣推動污水下水道建設之重視及支持。陳金德指出，國土管理署長期協助宜蘭縣推動污水下水道建設，目前已開辦宜蘭、羅東及蘇澳三處系統，中央累計補助逾一三四億元，協助全縣完成接管約六萬六千餘戶。為了接續推動與民眾生活品質習習相關的污水下水道基礎建設，行政院將支持縣府進一步推動三星及礁溪系統，二系統推動總經費逾四十八億元，期能擴大環境改善效益。

陳金德表示，三星系統位於水質敏感區，鄰近安農溪上游及羅東攔河堰水源，污水下水道建設預計投入六點二六億元，預計於一一五年啟動。另針對觀光重鎮礁溪系統，除當地為縣府第五大人口區域及因應龐大旅遊人口污水處理需求，預計投入建設經費四十二點六八億元，同樣規劃於一一五年實施，陳金德指示國土署全力協助縣府推動。

陳金德最後強調，行政院已成立水及流域永續推動小組，未來將利用科技套圖的分析，秉持循證治理的概念，在一一六年由國土署繼續推動「污水下水道第七期建設計畫」。期許宜蘭縣政府與中央共同投入資源，共同實現宜蘭宜居的城市願景。