政院加速災區復原 感謝國軍重要後盾

記者吳典叡／綜合報導

「鳳凰」颱風襲臺，造成花蓮馬太鞍溪新生堰塞湖溢流等災情，行政院政務委員季連成昨日率顧問李孟諺等首長，關切搶修搶險的進度。針對政府將於馬太鞍溪左岸興建600公尺長大堤保護村落，季連成要求涵管便道10天內恢復通車。此外，季連成對國軍不遺餘力提供地方必要的兵力與機具，成為民眾家園重建重要的後盾，特別表達感謝。

「鳳凰」颱風造成花蓮馬太鞍溪新生堰塞湖溢流，萬榮鄉明利村發生泥流溢淹災情，至14日才解除紅色警戒，季連成昨日特別率李孟諺、行政院災防辦主任王怡文、行政院東部辦公室執行長洪宗楷、經濟部水利署署長林元鵬等，到本次受災最嚴重的地點，關切搶修搶險的進度。

廣告 廣告

對於泥流湧入萬榮鄉明利部落，造成民宅房舍受損、農田堆置污泥，季連成表示，國軍已有前進指揮所進駐，待道路搶通機具進入，將請國軍人力與機具進入協助社區家園重建，盡速復原。隨後前往鳳林鎮忠二路受泥流侵入的家屋安慰受災民眾，在國軍日以繼夜的努力下，很快就可以清淤完成，讓居民返回居所如常生活。

由於馬太鞍溪涵管便道是花蓮在地重要的運輸幹道，季連成期許交通部公路局，評估工程進場條件允許下，儘量在10日內完成，以便利民眾運輸所需。

最後，季連成對國軍即時成立前進指揮所，不遺餘力提供必要的兵力與機具，成為民眾家園重建重要的後盾，特別表達感謝與肯定。

季連成對國軍即時成立前進指揮所，並提供必要的兵力與機具，特別表達感謝。（記者張雅淳攝）