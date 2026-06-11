政院加重毒駕刑責草案出爐 累犯致死者最重可判無期徒刑

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行政院11日宣布，針對提高毒駕及因此導致重傷或死亡事故之刑度與罰金，已通過政院版《刑法》及《陸海空軍刑法》修正草案，將，後續將送交立法院審議。

行政院長卓榮泰表示，已請內政部、衛福部及法務部加速研議，將唾液檢驗相關規範入法。此外，為避免民眾將車輛借給飲酒、吸毒者，交通部也擬增訂沒收酒駕或毒駕事故致重傷、死亡交通工具之相關規定。

根據此次政院修法草案，毒駕行為之刑責將提高至5年以下有期徒刑，得併科50萬元罰金；毒駕致重傷刑責提高為3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元罰金；毒駕致死則提高至5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金。

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針對10年內再度毒駕的累犯刑責，政院版草案中也明訂，再犯致重傷者，刑責將提高到5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；再犯致死者，則可處無期徒刑或至7年以上有期徒刑，並得併科400萬元罰金。

而在《陸海空軍刑法》方面，政院版草案的毒駕罰金，將較《刑法》金額再提高10萬元，若為致重傷或致死案件，則罰金會較《刑法》提高20萬元。

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