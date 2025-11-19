政院動員會報》卓榮泰：建構全社會防衛韌性 堅定守護國家

行政院長卓榮泰19日主持「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰19日主持「行政院動員會報114年度會議」時強調，動員工作是我國政府、國軍、人民團結一心的最佳體現，為因應中共持續威脅及極端氣候影響，政府將持續推動「全社會防衛韌性」工作，明（115）年更將首度實施跨縣市協同演練，擴大城鎮韌性演習規模，並透過戶政系統普發「臺灣全民安全指引」至各家戶，確保緊急危難發生時，政府與民眾均可及時動員、應變。

卓揆會前觀賞動員紀實影片，並頒獎表揚2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習兵棋推演、綜合實作及防空演習「特優」單位，以及114年度動員方案、分類計畫績優主管機關、民間有功單位與績優人員。

卓榮泰致詞時指出，過去一年中央各部會、地方政府及民間團體共同完成多項演習，使國家動員整備更具韌性，國人安全意識也大幅提升。他感謝所有同仁與民間夥伴的努力，但也提醒，當前中共持續以灰色地帶、資安攻擊、錯假訊息與認知作戰等方式威脅臺灣國家安全，加以氣候變遷導致天災加劇，政府必須嚴肅面對並提高警覺。

卓揆特別指示三大重點工作：

一、檢視各類動員法規，調修過時條文，使法規更符合實際需求；

二、加強宣導「臺灣全民安全指引」，該指引包含平時居家物資儲備、緊急避難包準備、不同危機應變方式及自救互救技能，政府將透過內政部戶政系統普發實體手冊至各家戶，請地方政府加強與民眾溝通宣傳；

三、深化韌性演習效能，明年將擴大城鎮韌性演習規模並首度實施跨縣市協同演練，整合民防、替代役備役、志工團體及企業社區力量，強化全社會防衛韌性。

針對通訊韌性，卓榮泰指出，今年丹娜絲颱風造成嘉義、臺南大規模通訊中斷，顯示通訊備援不足。國家通訊傳播委員會已提出研議災害漫遊機制、在台電場站設立基地臺、爭取重建特別條例與前瞻預算等三項策進作為，他要求通傳會、數位發展部與三大電信業者密切合作，儘速完善備援措施，提供確實可靠的通訊服務。

卓揆並聽取內政部「替代役備役人力訓練及運用規劃」報告，要求持續提升備役役男專業職能，使其在戰災時能迅速支援防空避難、治安穩定等民防任務。

卓榮泰最後引述賴總統10月國慶演說「實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性」，強調「建構全社會防衛韌性，需要臺灣全民每一分力量」。他要求行政團隊堅定守護國家的信念，積極任事，把每次演習演練做得更好，以因應各種天災與緊急處置。

會議同時通過「116-117年度全民防衛動員準備綱領（草案）」，卓揆指示國防部全民防衛動員署於明年1月15日前公布施行，作為未來兩年各部會與縣市政府動員準備計畫依據。

