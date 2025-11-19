新頭殼

政院動員會報》卓榮泰：建構全社會防衛韌性 堅定守護國家

Newtalk新聞 |魯闍 綜合報導
行政院長卓榮泰19日主持「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供
行政院長卓榮泰19日主持「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰19日主持「行政院動員會報114年度會議」時強調，動員工作是我國政府、國軍、人民團結一心的最佳體現，為因應中共持續威脅及極端氣候影響，政府將持續推動「全社會防衛韌性」工作，明（115）年更將首度實施跨縣市協同演練，擴大城鎮韌性演習規模，並透過戶政系統普發「臺灣全民安全指引」至各家戶，確保緊急危難發生時，政府與民眾均可及時動員、應變。

卓揆會前觀賞動員紀實影片，並頒獎表揚2025城鎮韌性（全民防衛動員）演習兵棋推演、綜合實作及防空演習「特優」單位，以及114年度動員方案、分類計畫績優主管機關、民間有功單位與績優人員。

廣告

卓榮泰致詞時指出，過去一年中央各部會、地方政府及民間團體共同完成多項演習，使國家動員整備更具韌性，國人安全意識也大幅提升。他感謝所有同仁與民間夥伴的努力，但也提醒，當前中共持續以灰色地帶、資安攻擊、錯假訊息與認知作戰等方式威脅臺灣國家安全，加以氣候變遷導致天災加劇，政府必須嚴肅面對並提高警覺。

卓揆特別指示三大重點工作：
一、檢視各類動員法規，調修過時條文，使法規更符合實際需求；
二、加強宣導「臺灣全民安全指引」，該指引包含平時居家物資儲備、緊急避難包準備、不同危機應變方式及自救互救技能，政府將透過內政部戶政系統普發實體手冊至各家戶，請地方政府加強與民眾溝通宣傳；
三、深化韌性演習效能，明年將擴大城鎮韌性演習規模並首度實施跨縣市協同演練，整合民防、替代役備役、志工團體及企業社區力量，強化全社會防衛韌性。

針對通訊韌性，卓榮泰指出，今年丹娜絲颱風造成嘉義、臺南大規模通訊中斷，顯示通訊備援不足。國家通訊傳播委員會已提出研議災害漫遊機制、在台電場站設立基地臺、爭取重建特別條例與前瞻預算等三項策進作為，他要求通傳會、數位發展部與三大電信業者密切合作，儘速完善備援措施，提供確實可靠的通訊服務。

卓揆並聽取內政部「替代役備役人力訓練及運用規劃」報告，要求持續提升備役役男專業職能，使其在戰災時能迅速支援防空避難、治安穩定等民防任務。

卓榮泰最後引述賴總統10月國慶演說「實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性」，強調「建構全社會防衛韌性，需要臺灣全民每一分力量」。他要求行政團隊堅定守護國家的信念，積極任事，把每次演習演練做得更好，以因應各種天災與緊急處置。

會議同時通過「116-117年度全民防衛動員準備綱領（草案）」，卓揆指示國防部全民防衛動員署於明年1月15日前公布施行，作為未來兩年各部會與縣市政府動員準備計畫依據。

查看原文

更多Newtalk新聞報導
王鴻薇等5人遭告誹謗不起訴 三立：捍衛新聞採訪自由立場不變
楊宏基觀點》錯把馮京當馬涼！抓不到重點的「政治膝反射」與隨之起舞的「不懂裝懂」

行政院長卓榮泰19日主持「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供
行政院長卓榮泰19日主持「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供
國防部長顧立雄參加「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供
國防部長顧立雄參加「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供
行政院政務委員季連成參加「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供
行政院政務委員季連成參加「行政院動員會報114年度會議」。 圖：行政院提供
行政院頒獎表揚114年度動員方案、分類計畫績優主管機關、民間有功單位與績優人員。 圖：行政院提供
行政院頒獎表揚114年度動員方案、分類計畫績優主管機關、民間有功單位與績優人員。 圖：行政院提供
行政院頒獎表揚114年度動員方案、分類計畫績優主管機關、民間有功單位與績優人員。 圖：行政院提供
行政院頒獎表揚114年度動員方案、分類計畫績優主管機關、民間有功單位與績優人員。 圖：行政院提供
行政院頒獎表揚114年度動員方案、分類計畫績優主管機關、民間有功單位與績優人員。 圖：行政院提供
行政院頒獎表揚114年度動員方案、分類計畫績優主管機關、民間有功單位與績優人員。 圖：行政院提供

其他人也在看

不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」　王世堅點名這戰將：非常適合

不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」　王世堅點名這戰將：非常適合

民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......

風傳媒 ・ 7 小時前
中國全面抵日　他諷欺善怕惡：不敢抵制美國

中國全面抵日　他諷欺善怕惡：不敢抵制美國

[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...

今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客　日媒體人揭背後目的

日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客　日媒體人揭背後目的

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。

三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光

67%認國民黨不反共 一國兩區「紅通通4人幫」效應曝光

論壇中心/綜合報導台灣民意基金會民調顯示，有近7成台灣民眾不同意國民黨是反共政黨！對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，國民黨不是一個鄭麗文的問題，國民黨的路線已經變成中國路線，而黃國昌帶領的民眾黨比藍還要藍、也嚇走了一堆柯文哲累積的中間選民，民進黨要緊抓這次機會，接住被藍白嚇跑的那群人。

民視 ・ 13 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮　恢復和牛進口談判也喊卡

小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮　恢復和牛進口談判也喊卡

日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。

鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區　黃國昌急喊：「這些事」不退讓

民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區　黃國昌急喊：「這些事」不退讓

即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區　黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡　疾管署：病例數已達流行閾值

民視影音 ・ 1 天前
台海議題惹火北京　日相高市早苗陷外交風暴

台海議題惹火北京　日相高市早苗陷外交風暴

日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。

TVBS新聞網 ・ 1 天前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事

立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事

[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」　沒資格成安理會常任理事國

UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」　沒資格成安理會常任理事國

大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。

中天新聞網 ・ 10 小時前
花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」　劉世芳重話：沒解釋空間

花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」　劉世芳重話：沒解釋空間

即時中心／黃于庭、李美妍報導雖中國近年致力以各種手法滲透台灣，但我國與中國互不隸屬為客觀事實，國人不得同時於中國設籍、領有護照。日前花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職，不過其向花蓮縣府提訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；內政部則強調「並無地方另行解釋之空間」，將再行文富里鄉公所。對此，內政部長劉世芳今（18）日也說明最新進度。針對花蓮該位中配村長解職，提起訴願成功一事，內政部先前重申，《國籍法》第20條已明文規定，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。內政部直指，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所，應依《國籍法》及中央主管機關之解釋辦理解職。內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）不過，劉世芳今日表示，到目前為止，內政部還沒收到花蓮縣政府，或是富里鄉公所對於這次訴願的決定書，因此內容無從查考，之後內政部將派員至地方政府了解狀況。劉世芳續指，《國籍法》解釋主管機關是內政部，根據《國籍法》第20條規定，民選公職當選者在1年之內，要放棄中華民國國籍以外的國籍，內政部據此規定，要求地方縣政府一定要進行解職。她也強調，大家可以去看憲法修正條文，相關限制還是一樣，「沒有解釋的空間」。原文出處：快新聞／花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」　劉世芳重話：沒解釋空間 更多民視新聞報導高市挺台言論延燒！中日關係惡化　北京宣布「連8天」海上軍演高市挺台！鄭麗文竟反指總統「火上加油」　綠委轟：當中國傳聲筒？棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光

民視影音 ・ 1 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變

鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變

[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期

新頭殼 ・ 5 小時前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京　共同社：中國停止進口日本水產品

高市早苗「台灣有事說」惹火北京　共同社：中國停止進口日本水產品

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...

FTNN新聞網 ・ 3 小時前
洪浦釗觀點》你挑戰我，我就挑戰你：中國精準的主權對主權報復

洪浦釗觀點》你挑戰我，我就挑戰你：中國精準的主權對主權報復

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗以「存亡危機事態」視角提出「台灣有事就是日本有事」，這是日本政府首次把台灣問題制度化納入自身安保架構，而非只是政治人物的政策主張。但對中國而言，這不是一般性的外交表態，是針對其「台灣是中國內政」敘事體系的根本挑戰。也因此，中國這一輪反制不是情緒性批判，而是精準地從「主權領土」的方向回擊，以主權反制主權，從外交、軍事、輿論三線同步升級。 反制升溫，從外交批判到軍事威懾 高市談話直接觸動中國最敏感的神經。因為她不只是政治宣示，而是以「存亡危機事態」這一套「法律定義的安保概念」來處理台海，等於承認台海穩定是日本生存利益的一部分，迫使中國面對一個現實：台灣議題再也不是中國能單方面定義的「內政」，而是第一島鏈共同面對的安全核心。因此，高市講話一出，中國官方把高市描繪為「挑戰中國主權」，而這種定位，決定了中國後續反制的方向。 最先升高的是外交戰。中國外交部上下採高強度批判，國台辦同步操作「干涉內政」的敘事，官媒則將高市描繪為破壞區域和平的「挑釁者」。而外交火力只是一個起點，真正具威懾意味的，是軍事訊號。中國宣布在黃海中部進行 3 日實彈射擊演習，24 小時禁

新頭殼 ・ 14 小時前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約　張競打臉：去年就公布了

美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約　張競打臉：去年就公布了

美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。

中天新聞網 ・ 6 小時前
高市早苗「台灣有事」言論惹中國全面抵制　郭國文酸中國：欺善怕惡

高市早苗「台灣有事」言論惹中國全面抵制　郭國文酸中國：欺善怕惡

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，祭出各種抵制手段，並持續引爆中日外交風波。對此，民進黨立委郭國文今（19）日表示，台灣早就習慣中共的文攻武嚇，而一模一樣的手段，中共正在對日本上演中。他並嗆聲中國，在美國總統川普稱中國侵台將轟炸北京之際，中共卻不敢用同樣的惡質手段回應，徹底凸顯本質。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德

青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德

臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。

中天新聞網 ・ 1 天前
中日關係惡化　日內閣官房長官：「台灣有事」言論不會撤回

中日關係惡化　日內閣官房長官：「台灣有事」言論不會撤回

即時中心／温芸萱報導日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國強烈抗議。中國祭出勸阻國民赴日旅遊、留學等措施，並宣布從今（18）日起在黃海南部連續8天實施實彈射擊演練。對此，日本內閣官房長官木原稔重申：「高市言論延續日本既有立場，不會撤回。」

民視 ・ 1 天前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京　今將展開嚴正交涉

台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京　今將展開嚴正交涉

即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。

民視 ・ 1 天前
不去日本玩了！中國為面子而戰　高市早苗不退讓　台灣有事引爆中日緊張　四川艦、福建艦入列威嚇美日　北京報復日本觀光影視　台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞

不去日本玩了！中國為面子而戰　高市早苗不退讓　台灣有事引爆中日緊張　四川艦、福建艦入列威嚇美日　北京報復日本觀光影視　台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞

5:24 日外交特使赴中　遭無禮對待 6:55 四川號入列　美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 23 小時前
藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要

藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要

藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，掏空中央政府財政。民進黨今（19）日在粉專發文，並公布一張從馬英九執政到蔡英文及賴清德執政時期，地方政府的財政變化，從2012年當時，地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，經過十年努力，到去年2024年更是合計高達新台幣818億元！強調民進黨執政，地方財政起死回生，惡修財劃法掏空中央沒必要！希望在野黨能懸崖勒馬。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前