政院南服中心 名家揮毫贈春聯

行政院南部聯合服務中心於昨（四）、今日上午九時至十二時，在中心一樓門廊前盛大舉行新春系列活動，現場邀請書法名家揮毫贈墨寶、傳統拓印體驗及客語吉祥話教學，並同步贈送總統府限量春聯、紅包袋及精美開運禮，歡迎民眾踴躍參與索取。

這次活動邀請藍進士、蔡武勳、楊壽雲、蔡典成、盧毓騏、蘇德隆及夏萬春等七位書法名家親臨現場，大師們運筆行雲流水、氣韻生動，將對新一年的祝福化為一幅幅力透紙背的春聯墨寶。活動首日，南服中心許乃文執行長親自開筆題寫「春」、「福」二字，祈願社會繁榮與幸福；陳文亮副執行長則在六尺宣紙揮毫「馬吉」，筆觸雄渾有力，寓意馬年大吉。

許乃文執行長表示，高雄在陳其邁市長帶領下，流行與傳統文化並蓄發展，南服中心連續七年舉辦新春揮毫，已成為中心最具代表性的年度活動；近年更持續創新，融入客家剪紙、糖果、民俗吉祥節等元素，今年則特別策劃「門神與斗方拓印」，引領民眾親手體驗這份趨吉避凶、守護家園的傳統技藝，並祈願民眾於馬年大行大運、龍馬精神。

今年活動亮點之一為「拓印迎福神」，由民俗技藝家黃子鐶老師親自指導，黃老師說明，這次特別選用「宮娥門神」版型，與常見威嚴震攝的武將門神不同，宮娥門神神態端莊、氣質典雅，多見於奉祀女神之殿宇；透過親手拓印，民眾不僅能領略傳統版畫的細膩工藝，更能深刻體會張貼門神以祈求「避邪納福、守護家園」的文化意涵。

活動現場亦安排客、閩語學習互動環節，讓民眾在遊戲中自然學習節慶吉祥話，提升對母語的認同感與學習意願。現場人潮絡繹不絕，民眾傅先生分享，比起一般印刷品，手寫春聯的字跡更有溫度，也更有傳統文化的美感。民眾吳小姐則說，市面上名家手寫春聯一聯難求，非常感謝南服中心每年舉辦這樣的暖心活動。

南服中心誠摯邀請民眾蒞臨共襄盛舉，在優雅墨香與傳統技藝中，一同迎接氣象萬千的馬年新局。