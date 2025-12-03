政院又提財劃法覆議 林佳新嘆「都不肯對話」：要被巴幾次？

立法院上月14日三讀修正通過《財劃法》部分條文，行政院27日院會中，財政部指出法規有6大窒礙難行，政院會後宣布將呈請總統核可，移請立院覆議，對此，國民黨立委許宇甄痛批，行政院連提覆議8次，遭國會屢屢否決，內閣正當性受質疑。「最強菜農」林佳新感嘆表示，從一上任就搞大罷免到現在都不肯對話，對台灣絕對不是好事。

針對立法院再修版財劃法，行政院會上月27日通過部分條文覆議案，行政院長卓榮泰表示，考量確有窒礙難行之處，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。對此，許宇甄痛批，行政院8度提覆議已屢被否決，強調卓內閣已失治理正當性。

廣告 廣告

林佳新今（3）日則在臉書表示，行政院到底要被巴幾次才甘願？林認為，朝野並不是不能合作，但從一上任就搞大罷免到現在都不肯對話，這對台灣絕對不是好事。

林佳新也提到，有許多民生議題被擱置，例如最近的禁止廚餘養豬，環境部長說還要2年規劃廚餘安置問題，不正是意味著108年到現在，完全漠視廚餘處理問題？另外，林質疑，花蓮光復水災不也是為了政治鬥爭，無視馬太鞍溪堰塞湖的形成造成的災難嗎？

林佳新無奈表示，每當問題發生，總是一句「天佑台灣」帶過，無視民生問題，靠一句天佑台灣，真的能帶領台灣走向什麼太平世界？

【看原文連結】