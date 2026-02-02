政院可不接受中配立委李貞秀質詢？ 王鴻薇駁：那就違法了

民眾黨中配準立委李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院民眾黨團有6席不分區立委遞補上任，包含即將成為我國首位中配立委的李貞秀。如今卻傳出，綠營以具有國安疑慮說法，甚至有不具名官員透過媒體稱，行政院各部會首長與官員，可不接受李貞秀在立法院的質詢。對此，國民黨立委王鴻薇今（2日）指責，接受質詢是行政院根據憲法對立法院負責，所以行政院在憲法層次上，根本不能拒絕質詢或不回答

對於李貞秀明將宣示就職，成為我國首位中配立委。《自由時報》今則報導指，由於李貞秀尚未出具申請放棄國籍證明，「知情官員」坦言，主管機關內政部若認定就職無效，李貞秀向各部會調閱資料時，行政機關就沒辦法配合，李貞秀在立院質詢行政院長卓榮泰、各部會首長與官員，他們也可不用回答。

國民黨立委李彥秀則表示，立法院對於相關資訊，哪些可以公開、哪些是機密都有一定規範，若對立院有洩密相關問題，就回到立法院職權行使法。但按照民進黨的說法，現在很多該提供立委的資料不提供，是不是也違反行政院對立法院的職權行使？所以兩岸關係就回到兩岸關係，陸配就是兩岸人民關係條例去做處理。

李彥秀表示，對於陸配參政有相關規範可以去處理，立委有一定職權行使的權力，哪些該提供資料、哪些屬於立委可質詢的範圍，都有相當清楚的規定，除了立委依照職權行使權力之外，行政院或所有部會官員提供的資料，哪些屬於機密要件，他們都非常清楚。

王鴻薇更指出，如果拒絕備詢，那就是違法，這件事的主管機構是中選會，而中選會講得非常清楚，如果李貞秀遞補不分區立委，還是可以就任，只是要在一年內提出放棄國籍的證明。所以，如果中選會已經認可李貞秀可以就任，那在法定上，李貞秀就是合法的立委，在這樣的狀況下，到底有什麼法令依據可以不接受質詢？

王鴻薇強調，質詢是立委的權利及義務，立委也不能不去執行，同樣地，備詢、接受質詢是行政院根據憲法對立法院負責，所以行政院在憲法層次上，根本不能拒絕質詢或不回答。她不曉得，行政院現在是不是真的要毀憲亂政到這種地步。

媒體追問，是否會有國安疑慮。王鴻薇諷刺稱，所謂的國安疑慮，對民進黨來講，民進黨說有就有，但民進黨政府本身的總統府、國安會就出了共諜，請問一下有沒有疑慮？而現在因為一個陸配，就要扣上國安的大帽子，這點根本就是完全在否定外籍配偶的參政權。

