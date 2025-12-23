政院名7名中選會委員「柯味很重」！她點出：還有柯媽媽的乾女兒黃文玲

前台聯立委黃文玲。 圖：黃建豪/攝(資料照)

[Newtalk新聞] 行政院22日提名中選會委員，包括主委提名台灣民意基金會董事長游盈隆，以及藍白推薦的3名人選，加上另外2名委員共七人。政治評論員吳靜怡指出，中選會名單不只是柯友友游盈隆擔任主委，更有柯媽媽的乾女兒黃文玲。

行政院昨日公布中選會提名人選，主委將由台灣民意教育基金會游盈隆董事長擔任，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擔任副主委，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

吳靜怡表示，這份中選會名單，放上卓榮泰曾競選主席的競爭者、退出民進黨的輿論挑戰者、柯文哲的好友提名擔任新主委，游盈隆是否能成為當局國民黨、民眾黨不斷挑戰憲政體制懸崖的「煞車系統」？這名單連「柯媽媽的乾女兒」黃文玲律師都被納入委員名單。

吳靜怡提到，民眾黨黨團難得第一時間發出「樂見優秀人才秉持超然黨派精神」的正面認同，只是黃國昌看到副主委是胡博硯，這祝福是真心的嗎？令人好奇！但值得關注的，從來不是這些人「跟誰熟」，而是他們即將面對的是藍白即將引爆的制度炸彈。

吳靜怡回溯，游盈隆退出民進黨時力主的「大選綁公投」，現在被藍白撿回來，游盈隆當年為反對強制公投與大選分離而退黨，現在卻必須以中選會主委身分，處理藍白修法後的大選綁公投實務；黃國昌強勢推動的「不在籍投票」，技術上存在高風險、低信任，但民主投票卻是零容錯，若不在籍投票可能先於2026年公投試行、2028年再進行總統、立委大選，同一批政治力量，一邊質疑選務公正，一邊要求制度全面擴張，這種矛盾制度，一定是中選會要扛下最大壓力！游盈隆如何面對政治收益歸藍白政黨、制度風險全數外包給中選會的設計。

吳靜怡也提到，胡博硯教授曾指出《選罷法》過於嚴格，需要修法，但修法不是為了政治解套，而是為了比例原則與正當程序，胡博硯教授曾加入百名法律學者反對國會擴權法，不知道他能否認同國民黨意圖修《總統副總統選罷法》替「連署收賄」解套？涉及連署門檻、查核標準、違法認定，核心問題不是技術，而是中選會要不要替政治問題鬆法？

最後，她強調，中選會的名單尚未正式提到立法院韓國瑜手中，但各黨團應該都是早就知道，若這份名單通過，民主程序上來看，賴清德這份名單柯味很重，這還能算什麼帝制呢？

