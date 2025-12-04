政院否認替美代訓技術人員遭打臉 牛煦庭嘆：民進黨政府照單全收還說沒事

國民黨發言人牛煦庭（左）今（4日）嘆稱民進黨政府「照單全收還說沒事」，總統賴清德不談鼓勵全球資本入台設廠，反而要台積電造福全世界繁榮，成本誰要來承擔？（圖／中廣新聞網提供）

台美關稅談判進入最後階段，外媒揭露我方將協助美方訓練技術人員，雖行政院經貿辦總談判代表楊珍妮在備詢時明確否認，但美國商務部長盧特尼克稱台灣將負責訓練美國勞工，等同打臉我方官方說法。對此，國民黨發言人牛煦庭今（4日）感嘆民進黨政府「照單全收還說沒事」，總統賴清德不談鼓勵全球資本入台設廠，反而要台積電造福全世界繁榮，成本誰要來承擔？

外媒日前報導指出，台灣對美投資金額上看4000億美元，我方將透過協助美方訓練半導體人才，以換取更低關稅。國發會主委葉俊顯備詢時直言「這不會是談判條件」，楊珍妮也說「現在沒有談到這些」。

不過，針對代訓人員一事，盧特尼克則明確表示「毫無疑問地台灣會負責訓練美國當地勞工」，形同打臉政府說法。牛煦庭今接受廣播專訪時說，盧克尼克該說法毫無意外，這就像溫水煮青蛙，起初都否認、稱沒有外移問題，但美方說法愈發明確，就是要移走整條供應鏈。

牛煦庭說，川普政府採美國優先主義，所以要求台積電赴美設廠，在野才會提出示警，但賴清德政府從未善用此槓桿稱國內有疑慮，反而是要人民相信政府、相信黨，照單全收還說沒事，按照這個走向，未來會保留關鍵技術嗎？

牛煦庭認為，如果賴清德真的有心思放在中華民國急需調整、轉型的產業，應傳遞給國際社會如何讓台灣更安全、有未來性，呼籲各國資本應該入台投資。可賴清德卻沒有談到這方面，鼓勵創造新的產業不可替代性，反而要台積電造福全世界的繁榮，這成本誰要承擔？



