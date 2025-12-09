政院呼籲立院 應速審1.25兆國防特別條例

（中央社記者賴于榛台北9日電）立法院程序委員會今天在藍白立委聯手下，2度封殺行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例及財劃法草案。行政院晚間呼籲，為提升國家基本戰力、維護國家主權及安全，立法院應儘速審議國防特別條例，同事也應將明年度中央政府總預算案及院版財劃法交付委員會審查。

行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2日在立法院程序委員會中就遭藍白立委封殺，無法付委審查；藍白立委今天再度聯手，封殺行政院所提1.25兆國防特別條例及財劃法草案排入12日立法院會的報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，遺憾2項草案未能被列案審查，希望立法院能儘速進行。

她強調，院版財劃法修正草案是目前獲得最大共識的財劃法版本，符合憲法及財政收支劃分法的精神，也合乎公債法的規定，在地方獲得更多財源、強化自治精神的同時，中央也能保有足夠量能推動國家建設。

李慧芝也說，中國對台灣及印太的灰色襲擾愈來愈頻繁、強度不斷升高，台灣作為負責任的區域及國際成員，除持續與理念相近的國家合作，維護區域穩定與現狀，更必須加強自主防衛能力，並全方位發展國防相關產業。

她表示，為提升國家基本戰力、維護國家主權及安全，立法院應儘速審議強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，並且讓中央政府總預算案儘速付委、理性審查，以推動包括AI新十大建設及系統性治水等新興計畫，讓國家能持續發展，民眾能獲得照顧。（編輯：蘇龍麒）1141209