政院喊辯論限定在國會 國民黨團：蔣幹當呂布，喊戰不敢戰

國民黨立委羅智強。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

立法院至今未審今年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨天下戰帖，稱要與立院辯論。但在野黨團接球後，政院卻稱，國會就是最大、最好的公開平台。國民黨團書記長羅智強上午揶揄，根本是「蔣幹當呂布，喊戰不敢戰」。

羅智強表示，閣揆本來就要到國會接受施政總質詢，行政院長到立院接受質詢就是辯論，這是常態，更何況卓榮泰答詢時「也沒有只答問題，而是一天到晚搶話，跟辯論有什麼差別」，講空口白話，還喊辯論「裝什麼勇敢」？

對於綠營宣稱，行政院秘書長張惇涵一人的口才能輾壓國民黨團三長，羅智強也反問，政院三長口才確實便給，那為何怯戰？

羅智強重申，國民黨團主張「三長對三長」對決：第一場黨團總召傅崐萁對卓榮泰；羅智強對行政院副院長鄭麗君；第三場副書記長林沛祥對張惇涵，最好今天就展開會前會協調電視辯論細節，明後天就可辯論。

羅智強更主張，「三長對三長」當暖場，盼之後再加2場總統賴清德對國民黨鄭麗文，以及賴對民眾黨主席黃國昌辯論，重現當年雙英辯論佳話，讓賴當一個有出席辯論會的總統，好好跟在野黨一較辯論，讓人民裁判。

羅智強說，過往重大國政發生歧異時，慣例是在野黨主席與總統辯論，民進黨前主席蔡英文與前主席蘇貞昌都曾對執政時的總統馬英九下戰帖，馬也都當天接下戰書，最後促成雙贏辯論，蘇則找藉口跑了。

羅智強透露，昨天打電話給鄭麗文，談到若賴清德覺得國政問題要辯論，鄭會尊重與接受，只是基於尊重賴不主動遞戰書，要辯論最好總統自己出來。

黨團副書記長許宇甄也表示，對於辯論，國民黨團一定直球對決、絕不退縮，讓全民看清楚誰在玩法弄權；批評行政院對違法漏編預算心虛，想藉辯論轉移違法事實；賴清德躲在深宮，不願面對民意。

不過許宇甄也說，解鈴還須繫鈴人，當前預算審議僵局的幕後黑手還是賴清德；當年馬英九接受蔡英文叫陣，如今賴清德應該也做得到，卻叫卓榮泰擋子彈，就是怯懦。

羅智強表示，總統賴清德彈劾案說明會沒出席，卓榮泰昨天發戰帖很威猛，就像蔣幹在虎牢關前對劉關張喊話「誰趕來戰」，一度以為民進黨出了一位勇猛的呂布，結果當藍白兩黨都接受，卓立刻龜縮。

羅智強說，卓榮泰若是蔣幹，就不要裝呂布，沒勇氣在電視上辯論就不要喊，否則要辯論不用挑場地與風水，平常在國會辯論還會少？但羅也反酸，至少肯定卓敢洗賴清德的臉，用假裝敢戰姿態凸顯賴清德沒出席彈劾會的怯懦。

