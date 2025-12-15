政院嗆不副署財劃法 鍾東錦憂苗栗財政籲賴總統出面解套

對於朝野對峙是否有解？鍾東錦蠻悲觀地認為，這個無人能解，就跟當時大罷免一樣，他一直呼籲只有總統能解。（謝明俊攝）

財劃法三讀通過，行政院嗆將不副署，苗栗縣長鍾東錦15日對此非常悲觀地認為，如此的朝野對峙，應該是無解了，過去大罷免時，他曾多次呼籲總統賴清德才有這個高度來化解，但始終沒有，這是神仙也難解的困境，不是台灣民眾之福。

鍾東錦表示，苗栗縣政府因為財政被控管，縣府規畫一定要做的項目，如果要順利推動，真的是希望財劃法能夠盡快實施，他認為目前國人看了也應該感覺非常憂慮，他覺得政治應該是妥協衝突，而不是一直衝突下去，這樣沒完沒了，也不知道等到什麼時候，財劃法既然已經三讀通過，應該要先實施，之後如果有檢討的必要，再檢討改進，現在僵在那邊，也没有人可以把這個繩結解開，他認為唯有總統才有這個高度。他個人還是因為對苗栗財政憂心，希望能夠盡快改善地方政府財政，讓苗栗的縣政可以順利推動。

對於朝野對峙是否有解？鍾東錦蠻悲觀地認為，這個無人能解，就跟當時大罷免一樣，他一直呼籲只有總統能解，如果國家硬要這樣子朝野對抗，他覺得這個非國家之福，也不是台灣鄉親好朋友的好福氣，他覺得這樣不是那麼好，如果可以和諧會更棒。

鍾東錦表示，當大家不確定這個家庭的收入，就無法確定到底今年要買電視？還是要換新房子？還是要換床？還是要做什麼？老實說對施政上就會造成困擾，像有些案子，到底是要花更多錢買一次做好？還是要分期施工，這個都在影響，所以我們一直希望上面的大人互相忍讓為國，為了鄉親的生活幸福快樂，是不是可以各退一步，如果大家僵在那裡，他看這個神仙難解，不是一個好現象，他覺得國家應該作為縣市的典範，國家亂成這樣子，讓鄉親也無所適從，不是一個好現象。

鍾東錦並指出，縣府明年推營養午餐免費，本來中低收入戶免費的營養午餐，每年中央是給8000多萬，但是今年這個錢被扣掉了，變成縣府自己要編預算，他就交代教育處乾脆就多編一點，從明年的暑假招標的時候，縣政府就每個學生補貼30塊，然後18鄉鎮市公所負責30塊，一位同學有60塊的午餐費，他相信可以讓小朋友吃得更健康。

