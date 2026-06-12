政院嚴懲毒駕最重處無期徒刑！王世堅：判死刑剛好而已

近期毒駕事件頻傳，甚至發生衝撞員警等事件，行政院長卓榮泰11日於行政院會通過《刑法》及《陸海空軍刑法》修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，但最高卻是無期徒刑，而非死刑。對此，綠委王世堅強調，自己還要再去了解，但判毒駕死刑剛好而已。

王世堅強調，判毒駕死刑剛好而已。（圖/中天新聞）

王世堅今天（12日）受訪時強調，毒駕應該死刑，自己相信現在如果做民調，那95%的民眾會同意會接受，因為已經到荒唐的地步，而且毒駕的案件，已經超過百件之多，造成嚴重傷害的都超過百件了。 所以自己認為這件事，行政院跟法務部要積極處理去修法。

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王世堅強調，自己覺得這是非常正確的，這不分男女所有民眾都會共同的支持，所以他想這個問題，要修法應該不會有問題。既然社會也全部都能接受，那希望行政院就趕快把握這次民氣可用的時候，該修法就修法。對於毒駕造成重大傷害，王世堅直言，「我說實在話，判他們死刑，剛好而已啦」！

行政院11日 召開院會後記者會。（圖/資料照）

對行政院昨日提出版本最高是無期徒刑，而且要10年內撞死了兩起案件才會判到無期徒刑，王世堅表示，自己認為這個已經有點調整了，照原始版本，就是卓榮泰口述的那些版本應該不是這樣，那現在實際提出怎麼樣的文書，自己會再回去看一下。他認為卓榮泰最原始、上個禮拜提出對毒駕修法的部分，講的非常正確，直接動用到死刑，而且沒有寫到那麼嚴格，所以自己認為卓榮泰第一次在口述這件事情的時候，他想那個才是符合社會大眾期待的版本。

行政院會11日通過「刑法」以及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，未來毒駕刑期提升為5年以下有期徒刑、毒駕致重傷者處3年以上10年以下有期徒刑、毒駕致死處5年以上12年以下有期徒刑；10年內再犯致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

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