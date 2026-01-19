政院團隊完成台美「對等關稅」談判返台 賴清德：可在國際變局中更有利

總統賴清德（左）與行政院副院長鄭麗君（中）。（圖／翻攝自賴清德Facebook）





美國川普總統於去（2025）年8月公布最後一波「對等關稅」課稅稅率名單，台灣從原先的公布的32％降至20％，但是既有稅率再加上20％「對等關稅」。經過雙方5個月的磋商後，台美雙方今（16）日均宣布達成包括「台灣對等關稅調降為15％且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。今（19）日台美「對等關稅」政院談判團隊返抵國門，總統賴清德對此表示感謝，並進一步表示這樣的成果「讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。」

賴清德說，今天清晨，行政院副院長鄭麗君 、總談判代表楊珍妮政委等人，率領談判團隊返抵國門，由行政院長卓榮泰親自接機。執政團隊沒有停下腳步，一回到台灣即回到崗位、繼續為國家打拚。

賴清德進一步表示，副閣揆鄭麗君在機場發表談話後，馬上就來到總統府，與他一同接見模範公務人員代表。賴清德要肯定每一位得獎者，在各自的崗位上，以專業與熱忱推動國家政策，用行動實踐服務人民的精神。正因為有你們，政府才能在種種挑戰中穩健運作、持續前進，服務更多國人。

賴清德指出，這次對美談判的成果，要感謝鄭麗君副院長與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓台灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。

「這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。」

賴清德最後表示，政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰「我們會用充滿韌性與勇氣的台灣精神，即使面對逆風，依然穩健前行。新的一年，我們會繼續與全體國人、企業大步向前，讓台灣繼續發展、進步。」

