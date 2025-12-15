政院宣布不副署財劃法 王鴻薇批擴權、反民主：卓榮泰告別良知

王鴻薇指卓榮泰不副署財劃法是擴權、反民主。資料照 李政龍攝



行政院長卓榮泰今召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財政收支劃分法》在修正案，創下憲政首例。國民黨立委王鴻薇說，卓榮泰三不賴皮，不執行、不辭職、不副署，此即擴權、反民主，指卓榮泰只是個幌子，真的想要權力一把抓的是總統賴清德，而卓揆昨晚黑白照，是向他最良知的告別照。

卓榮泰下午在政院召開記者會表示，依照憲法53條，行政院是國家最高的行政機關，他身為院長必須依照憲法規定，他要忠誠履行行政院為國家最高行政機關行政首長職務與責任，全國國人同胞，今天在這裡嚴肅而正式召開記者會，要向國人同胞報告行政院重要決定，針對立法院今年11月14日三讀通過的財劃法修法案，「本人身為行政院院長，將依照中華民國憲法37條，決定不予副署本次修法 」。

王鴻薇在卓榮泰宣布不副署財劃法後臉書發文表示，行政院長自封憲法守門人，到底卓榮泰在演哪一齣？賴清德政府全面與憲政體制宣戰，卓榮泰半夜發黑白照，自封憲法守門人，文情並茂來自我感動，然而一個中華民國體制下的行政院長，發這種文真的是跟義和團神功附體差不多了。

王鴻薇說，中華民國憲法增修條文，第3條規定。行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。

王說，不辭職、不執行、不副署，半夜發黑白照。卓榮泰這是公然的賴皮，更是傷害憲政體制。尤其，中華民國憲法沒有一個條文，授權行政院長可以用其任何職權，包括副署權，來做什麼「憲法守門人」，卓榮泰公然用憲法賦予的權限，做他自己想做的事情，把自己變成掌握司法與行政權一體的皇帝。

王鴻薇反問，「這不是擴權，什麼是擴權？這不是反民主，什麼是反民主？」她表示，卓榮泰只是個幌子，真的想要權力一把抓的，是他背後的賴清德，而昨晚的黑白照，是卓榮泰向他最良知的告別照。

