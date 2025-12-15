政院宣布不副署開憲政首例 藍委：人民選出的國會形同被架空

國民黨立委許宇甄。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（15日）召開記者會，正式宣布，決定不副署本次立法院再次通過《財政劃分收支法》修法。國民黨立委許宇甄痛斥，此例一開，未來任何賴清德、卓榮泰不喜的法律都可能被拒絕副署、拒絕實施，使國會形同虛設，人民選出的立法機關將形同被架空。

卓榮泰指責，立法院再修正的《財劃法》有其明顯三大違憲之處，中華民國憲法既然賦予行政院長副署權，面對違憲、違法的各種法律，以不副署停止惡法對國家傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院長的責任。

許宇甄則指，卓榮泰援引《中華民國憲法》第37條，宣稱將對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案「不予副署」，並以此自居「捍衛憲法」。但這種說法不僅嚴重誤解《中華民國憲法》，更是將「副署權」扭曲為行政院長的「一票否決權」，公然以行政權凌駕立法權，是對權力分立與民主法治發動最嚴重的正面衝撞。

許宇甄強調，卓榮泰覆議8次被否決8次，理應下台8次負起政治責任，現在不僅不下台，卓榮泰還將副署說成是「可以停止惡法」的武器，這等同是將程序要件「偷換」為實質否決權，根本不是依法行政，而是行政權的嚴重擴張。《憲法》明文規定，公布法律需副署，但從未授權行政院長可用「不副署」來凍結國會通過的法律，賴清德、卓榮泰憑空創設的否決權，就是在破壞憲政秩序。

許宇甄質疑，憲法法庭能否運作，絕不是卓榮泰可以不守憲、不守法的「免死金牌」，相反地，越是在憲政爭議升高的時刻，執政者越應嚴守憲政程序，而不是僅憑一句「我認為違憲」，就將國會決議打成廢紙。而且，無法提出朝野認同的大法官人選，責任在於總統賴清德。卓榮泰的主張，究竟是在質疑賴清德的無能，還是認為賴清德在毀憲亂政？惡政必亡，卓榮泰不要助紂為虐！

許宇甄警告，卓榮泰今日的作法，已將台灣推向威權的邊緣。任何政府若以「捍衛憲政」之名，行「癱瘓國會、架空法律」之實，本質上就是在複製威權的第一步。今日是拒絕副署、拒絕執行；明天就可能以各種名義拒絕國會監督、拒絕守法，台灣的民主制度會在一次又一次的「例外」中被賴清德、卓榮泰徹底掏空。

許宇甄嚴正要求，卓榮泰應即懸崖勒馬，停止以錯誤的憲法解釋包裝行政擴權，回到依法行政與權力分立的正軌。若卓榮泰執意以「不予副署」作為對抗國會的否決武器，形同自承不適任憲政體制下的行政院長，應立即負起政治責任，向國人交代並下台，勿再以一己的政治算計，將《中華民國憲法》作為對抗民主的工具。

