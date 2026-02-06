政院宣布不副署《眷改條例》 卓榮泰：捍衛憲法權力分立原則

行政院長卓榮泰今表示，將不副署《國軍老舊眷村改建條例》修正案。（資料照片／張哲偉攝）





立法院日前通過國民黨團版的《國軍老舊眷村改建條例》修正案，將「國軍老舊眷村」的定義，從原本的民國69年放寬至民國85年，並新增「有改建必要」的條款，被視為幫助北市慈仁八村無法改建的問題解套。對此，行政院長卓榮泰今天（6日）表示，此次修法有違《憲法》平等原則跟權力分立原則，因此他將不副署此次修正案。





立法院於今年1月16日三讀通過由國民黨立委羅智強提案的《國軍老舊眷村改建條例》，將「國軍老舊眷村」適用對象從民國69年12月31日前，放寬至民國85年2月5日以前，並新增有改建之必要條款，幫助北市慈仁八村50戶住戶長期無法改建的問題解套。

對此，卓榮泰表示，立法院針對《國軍老舊眷村改建條例》的修正，完全針對特定個案所為，已明顯違反平等原則，更無視於已確定的司法判決，同時也對國軍老舊眷村改建基金財務造成負擔，甚至還侵犯行政院依照《憲法》形成施政計畫，以及編列跟提出預算的專屬權。

卓榮泰強調，為捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，他基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，決定不副署此次《國軍老舊眷村改建條例》修正案。

行政院發言人李慧芝則補充說明，此案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，此次立法不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」，且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反《憲法》平等原則。

李慧芝提到，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此行政院卓榮泰院長已基於憲法賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。（責任編輯：王晨芝）

