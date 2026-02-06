政院宣布加碼馬太鞍溪受災報廢車輛補助

春節將近，為掌握花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建整體進度，行政院「馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建中央協調會報」執行秘書陳金德六日率內政部、經濟部及農業部等部會，赴光復鄉視察中繼安置、農田復耕與市場振興等推動成果，並宣布新增「營業用受災報廢車輛補助」方案，讓民眾安心過好年。

陳金德上午在經濟部商業發展署陪同下，前往光復第一市場及第二市場，訪視「光復年貨市集」辦理情形，並表示，行政院卓院長日前裁示對於馬太鞍溪堰塞湖災害造成車輛損害報廢，原來只有慰助自然人報廢車輛五萬元及機車一萬元的慰助方案，行政院為了積極復甦花蓮光復鄉營業的公司、商號等營利事業受災戶，因此給予汽車新臺幣十萬元、機車二萬元的慰助措施，並同時一致調高之前已撥給自然人報廢車輛的慰助金額，汽車再加發五萬元、機車再加發一萬元，希望年前給花蓮光復鄉的受災民眾能安心過個好年。

經濟部指出，此次年貨市集自二月六日至八日舉辦，結合年節採買與地方振興，邀集花蓮在地十五家特色攤位及光復市場三十攤攤鋪共同參與（見圖），並規劃早鳥禮、滿額贈及抽獎活動，期盼吸引遊客走入市場消費。陳金德表示，年前是地方市場最重要的消費檔期，透過年貨市集帶動買氣，有助於攤商儘速恢復營運，讓在地農產品有穩定銷售通路，是災後產業復甦的重要關鍵。

隨後，陳金德偕同內政部國土署前往中繼屋基地，實地視察安置成果與後續推動情形。國土署表示，第一階段中繼屋共四十一戶已如期於去年底前完成，並自今年一月起陸續安排災民入住，協助受災家庭儘速穩定生活。基地採模組化建築設計，兼顧結構安全、防災、通風採光與居住舒適度，提供安全穩定的過渡安置空間。陳金德表示，中繼屋不僅是臨時安置，更是災後生活重建的重要起點，透過如期完工、快速入住與持續優化三項原則，讓災民在春節期間住得安心、過得安穩。

國土署說，為回應居民實際生活需求，相關單位同步推動居住品質精進作業，陸續完成廁所內洗手台增設、晾衣空間調整，以及簡易燒水與料理設備配置，並優化公共空間與出入口動線，提升整體生活便利性。國土署也指出，第二階段中繼屋工程正持續推動中，將依實際需求滾動調整規模，並與住戶自有宅重建順利銜接，確保安置量能充足。

下午，陳金德一行前往瑪布隆農場，了解農業部輔導農田復耕成果，透過農業關懷團整合救助、補助與技術輔導，協助受災農民重返田間，並由土壤專家依土砂狀況提供專業復耕建議。花蓮區農業改良場與農業試驗所自去年十一月起，推動5.8公頃復耕試驗與示範，成功輔導農友種植葉菜、雜糧、蕎麥、蘿蔔及綠肥作物，部分農場已陸續採收上市。陳金德表示，復耕成果逐步展現，象徵災後重建正穩定向前推進。