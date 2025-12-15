政院宣布2027起永久禁用廚餘養豬 陳駿季：因應地區客製化研發飼料配方

政院宣布2027年起永久禁用廚餘養豬，農業部長陳駿季證實，將給予一年過渡期，農業部並為此成立專案輔導團隊協助育種；後續也將根據不同地區養殖特性、精進飼料配方的研發。（圖：行政院提供）

行政院日前宣布從2027年起「永久禁用廚餘養豬」，農業部長陳駿季今天（15日）證實，將給予一年過渡期，農業部成立專案輔導團隊協助育種，將根據不同地區養殖特性、精進飼料配方的研發。（張柏仲報導）

對於禁用廚餘養豬期程，農業部長陳駿季說有關禁止廚餘養豬，我國從明年1月1號開始，如果經過三個條件、還有廚餘養豬車裝上GPS之後，農業部就會恢復廚餘養豬，有一年的過渡期。從116年1月1號開始，就會全面禁止廚餘養豬。陳駿季說廚餘養豬的政策，一定是要中央和地方政府通力合作，事實上從10月22日開始國內就已經禁止廚餘養豬，現在為了非洲豬瘟的防範，截至目前為止還是禁止廚餘養豬。

陳駿季說從10月22日起，所有的廚餘都已經不能進入養豬場，包括事業廚餘、學校團膳廚餘，地方政府基本上都透過「乙清業者」（指擁有「乙級廢棄物清除許可證」的合法廢棄物清運公司）、或是廚餘養豬，送到各地的指定場所，這個動作還是不變。環境部也作了相關的「開口合約」來協助「乙清業者」清運這些廚餘。農業部還是希望地方政府能積極協助相關團膳業者，把這些廚餘送往指定地點。

至於國內專門養殖黑毛豬的豬農，陳駿季說其實在國內也有一些業者使用飼料養殖黑毛豬，他表示「土黑豬」部分過去都是以廚餘養豬，要從過去的廚餘養豬轉換成飼料養豬 ，無可避免需要一個過程，因此農業部已經啟動「黑毛豬專案輔導團隊」，從上週起前往各地召開相關說明會，短期目標希望將畜試所目前已經開發出來、適合黑毛豬及土黑豬食用的飼料，推廣到各個廚餘養豬場；中長期則將和業者一起努力，透過公私協力方式，協助這些高育成率的黑豬的完成品種育成；同時也會精進廚餘養豬的相關飼料配方，後續可以根據不同地區飼養的習性，進行客製化飼料配方的研發。