政院將副署年改相關修法 送憲法法庭大法官裁判

今日行政院舉行院會，發言人李慧芝表示，12日立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，今日是總統公告的最後期限，有鑒於憲法法庭已恢復運作，因此稍晚總統府咨文送達後，行政院將履行義務及責任，副署法案生效，並即刻送請大法官解釋，交由憲法法庭裁判。

立院三讀停砍公教人員年金 所得替代率回溯適用2023年上限

行政院認為，年改修法違反《憲法》第70條規定，也違反憲法體制的權力分立，更違反國會中充分討論的原則。

12日修正案通過停砍退休公教人員所得替代率，並將回溯至以2023年期間的上限認定，2024年元旦後下降的替代率均不適用；未來當消費者物價指數累計成長率達正5%時，也須依成長率重新調整。

現行軍公教年金改革制度是民進黨政府自2018年起推動，依法退休軍公教人員年金所得替代率將連10年調降1.5%，從原本45%至75%範圍，一路調整至30%至60%範圍為止。截至今（2025）年為止，公教所得替代率原已降至66%。