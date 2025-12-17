政院將拍板社安網2.0 陳時中：總預算未過恐衝擊弱勢服務

行政院預計於明日(18日)院會拍板通過社安網2.0計畫案，整合跨體系高風險個案通報，並強化心衛服務及專業久任，五年期計畫總經費新台幣819億元。但明年度總預算至今仍卡關立法院，行政院政委陳時中17日受訪時指出，若預算經費無法順利通過，勢必對社福及弱勢服務造成衝擊。

社會安全網是政府透過跨部會整合社政、衛政、勞政、警政與司法及教育等資源，強化對高風險家庭、兒少及精神障礙者等弱勢通報與服務機制。行政院2021年推動社安網第二期，五年期計畫於今年(2025年)屆滿，行政院預計將於18日院會拍板通過「社會安全網2.0」同樣以五年期計畫至2030年，共編列819億元預算。

行政院政務委員陳時中今日受訪時表示，第一期社安網計畫，經費僅約68億元，建立社區服務及高風險家庭保護服務、精神障礙與自殺防治，但由於經費有限導致社安網服務人力短缺。直至第二期計畫為5年期，經費擴充至408億元，強化司法與精神醫療等跨專業合作，人力雖擴增，但社安網服務仍有待強化地方。

陳時中指出，第二期計畫即將屆滿，依過去社安網數據來看，通報及開案服務量能明顯提升，而「社會安全網2.0」計畫，共有六大服務精進亮點：強化扶老攜幼，推出居家育兒指導員及強化獨老訪視服務；優化高風險通報機制；布建心理衛生資源，著重早期預防；強化跨單位網絡合作及提升久任待遇；並導入AI提升服務效能。

當談到社會安全2.0計畫預算時，明年度中央政府總預算目前仍卡在立法院程序委員會無法付委審查，陳時中坦言，若預算未能順利通過，勢必對社福、少子化、身心障礙及高齡等弱勢服務造成衝擊，他說：『(原音)我就說像少子化、高齡，社會救助、身障及到現在的社安網，這幾項大條的，起碼都最少會減三分之一，那不是我們(預算)減三分之一，而是民眾權益少了三分之一。』

針對行政院長卓榮泰不副署「財劃法」，陳時中回應，並非卓榮泰不副署，而是沒辦法副署，若副署就違背了公債法上限規定，他強調，這是一個「不得已的選擇」 。(編輯：宋皖媛)

