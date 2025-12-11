政院將拍板《人工生殖法》修法 陳時中：放寬適用至女女同婚與單身女性

即時中心／林韋慈報導

衛福部國健署去年5月公布《人工生殖法》修法草案，原先規劃將單身女性、同志族群及代理孕母納入，但因社會對代理孕母意見分歧，國健署最終將代理孕母及男男同志相關內容脫鉤處理，草案以單身女性與女女同婚者為主要適用族群，並送交行政院審議。行政院會預計今（11）日討論並通過此版草案，昨（10）日行政院政務委員陳時中也召開記者會說明。

陳時中表示，《人工生殖法》多年未修，此次修法核心精神為保障婦女生育自由及落實兒童最佳利益。適用對象將從現行僅限「不孕夫妻」放寬至年滿18歲之單身女性與依釋字第748號合法登記的女同志伴侶。

因同性婚姻部分，《人工生殖法》規範必須使用同時必須使用自身卵子，所以適用對象僅限於女同志。至於男同志，因涉及代孕需求及不具有子宮，而代理孕母議題尚未有社會共識，採脫鉤處理，男男同婚者亦不在本次修法範圍內。依草案規定，接受人工生殖須通過「子女最佳利益評估」、具備人工生殖適應性；年滿45歲者需經醫療評估確認無不適合懷孕情形。女同志伴侶需以自身子宮懷孕，未婚女性則須使用自己的卵子與子宮。

親子關係認定也將大幅鬆綁，過去人工生殖子女出生後須向法院申請親子認定，程序冗長。修法後新增「受術配偶同意書」制度，只要伴侶事前簽署同意，親子關係即成立，且不得撤銷，保障同婚伴侶關係若終止，子女仍擁有完整法律親子地位。

此外，草案也擴大血緣知悉權，子女將可得知捐贈者的國籍、血型與膚色，人工生殖子女於重大疾病治療或遺傳疾病需求時，可查詢捐贈者姓名與聯絡方式，並於取得其同意後獲取必要醫療資訊。草案也強化人工生殖機構管理，要求充分保障捐贈者與受術者的知情同意，並明確告知所有手術風險，否則不得執行人工生殖技術。

