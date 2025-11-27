政院將提財劃法覆議案軍購特別條例 卓榮泰親說明

（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，今天將於行政院會討論並通過覆議案，同時也將討論通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。據了解，行政院長卓榮泰將出席會後記者會，說明2項提案緣由。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白聯手14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。卓榮泰20日曾說，若要執行14日立法院新修正的財劃法，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害。

行政院指，經研議後，14日三讀修正的財劃法版本確有窒礙難行之處，將依憲法增修條文第3條第2項第2款規定提出覆議，預計在今天行政院會中討論通過覆議案；此外，行政院會也將討論通過國防部擬具「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

據了解，卓榮泰將出席會後記者會，親自說明兩項提案緣由。

總統賴清德昨天表示，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規劃。

根據賴總統說明，國防部預計在2026年至2033年，投入新台幣1兆2500億元的經費，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統，以及引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系，還有提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。（編輯：蘇龍麒）1141127