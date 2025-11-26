政院將提《財劃法》覆議案 台中：尊重兩院溝通及決議

台中市長盧秀燕26日表示，行政院版沒有提供試算公式，誰拿最多，只有卓院長知道，中央蓋牌，地方要如何審預算。（陳淑娥攝）

立法院14日三讀通過修正的國民黨版本《財劃法》，行政院會27日將提出覆議案，將是卓內閣任內第8度提出覆議案。台中市明將由副市長黃國榮出席院會，他今晚表示，該議案回歸兩院彼此溝通及決議，會予以尊重，至於明天會中是否針對覆議案發言，他僅表示，視情況而定。

黃國榮指出，直轄市只是列席行政院會，對該議案無法表示意見，他認為應回歸行政院與立法院彼此的溝通及決議，將予以尊重。不過，黃國榮強調，市府之前向行政院表達的意見，希望行政院要考量進去。

