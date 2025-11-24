政院將續與地方溝通 強調院版財劃法合理公平且均衡

行政院今天(24日)舉行行政立法協調會議，討論政院版財政收支劃分法。行政院長卓榮泰在會中強調，政院版歷經與地方6度溝通，且參酌專家學者意見，合理、公平且均衡，是目前獲最大共識的版本。民進黨團則希望行政團隊持續向地方說明政院版財劃法提供地方更多財源與事權，爭取他們支持，並發揮影響力。

朝野持續針對財劃法修法進行攻防，行政院長卓榮泰24日中午邀集民進黨團溝通政院版財劃法，包括行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵及數十名民進黨立委與會。

行政院發言人李慧芝會後轉述表示，會中財主單位再度說明政院版財劃法的內容，卓揆也強調政院版完整劃分中央及地方的事權，且6度與地方政府溝通，並參酌專家學者的意見，是目前獲最大共識的版本，合理、公平且均衡。

李慧芝說，中央將持續與地方政府溝通事權，讓他們了解在獲得大筆財源時也能得到更多地方自治，且依據政院版財劃法分配公式計算，未來地方政府獲得的補助將不低於2025年度的補助金額。李慧芝：『(原音)總共分成計畫型補助、一般型補助、統籌分配稅款，(政)院版比照舊版，計畫型補助將回歸舊制，也就是地方政府提案，行政院核定、推動，所以計畫型補助的數字是會浮動的，但是(政)院版財劃法會保證這3項財源的總和不會低於114年度。』

與會的民進黨團幹事長鍾佳濱說，日前立法院三讀的「暴衝版財劃法」較去年底通過的「新版財劃法」足足新增新台幣2,646億元，完全超出舉債上限，因此不可行。至於要如何說服在野黨支持政院版財劃法，鍾佳濱希望行政院持續與22個縣市首長和財政長充分說明，爭取支持。鍾佳濱：『(原音)當地方政府都充分了解到暴衝版不可行，且院版相較去年新版能夠提供地方更多財源支持、也有更多事權下放，應該會得到地方首長或未來要參選縣市長的參選人支持。至於在野黨其他委員是否能夠遵循或追隨地方政府，共同推動院版財劃法？期待地方首長要發揮影響力。』

鍾佳濱強調，只有政院版財劃法能符合相關法律規範，且符合財劃法精神，將事權、財源同時交給地方。(編輯：宋皖媛)