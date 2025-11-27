政院對財劃法提覆議案 卓揆痛批：無法編預算且逼中央違法舉債

行政院長卓榮泰今（27）日親上火線召開記者會，宣布對立院再修版財劃法提覆議案，他痛批，立院版財劃法再修惡、迫使中央面臨「無法編列總預算並被迫違法舉債」，政院「萬萬不能接受」。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 針對立法院近日三讀通過《財劃法》修正草案後，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，並且違反公債法的舉債上限15%，行政院長卓榮泰今（27）日親上火線召開記者會，宣布對立院再修版財劃法提覆議案，他痛批，立院版財劃法再修惡、迫使中央面臨「無法編列總預算並被迫違法舉債」，政院「萬萬不能接受」。

卓榮泰說，這次財劃法覆議案已經是行政院一年多來第8次提出，主要是因為立院版近日再修正的財劃法將迫使中央政府面臨「不是無法編列預算，就是被迫違法」的處境，行政院「萬萬不能接受」。他指出，依照立院再修正版本試算，明年度中央總預算的歲出與舉債將各增列新台幣2,646億元，加上原本舉債規模，讓整體舉債將逼近5,600億元，明顯違反《公債法》舉債上限15%，政院在憲政體制與財政紀律上均無法執行。

卓榮泰說，立法院財劃法再修正版的硬性規定，讓一般性與計畫型補助不得下修、延續性計畫補助不得調整，強烈削弱行政院的預算編列權；中央「應補助」地方，也限縮財政調節彈性；財力級次沿用舊制、卻用新公式分配，制度前後矛盾；財政考核更改由中央與地方首長共同決定，球員兼裁判的做法，讓「受考核者自訂標準」不利維持財政紀律。

卓榮泰表示，財劃法過去一年內3次由立法院主導修法，從未完整試算，也未與行政院討論，為求快速而錯誤百出，影響法律的穩定性與施政效率。他呼籲立院不應繼續擱置不處理行政院版財劃法，而是進入實質審查討論。他說，「我們何不從從容容、按部就班好好溝通，設定出一部大家可以接受的版本，我認為，任何一部財劃法都不可能讓每個縣市百分之百滿意，但要取得一個最高的共識、最合理的分配，更全面的照顧，這就是政府的責任」。

