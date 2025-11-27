政院對財劃法提覆議 將呈請總統核可

（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，今天於行政院會通過覆議案，將呈請總統核可。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白聯手14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院長卓榮泰20日曾說，若要執行14日立法院新修正的財劃法，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害。

行政院會今天通過立法院14日修正通過的「財政收支劃分法」部分條文修正覆議案，財政部透過新聞稿指出，考量修法確有窒礙難行之處，將由行政院依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

財政部指出，立法院14日再次三讀通過財劃法部分條文，影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，經行政院主計總處依三讀條文推算，中央對地方補助額度不得少於新台幣5455億元，將使民國115年度中央政府總預算案舉債數再增加2646億元，超過當年度舉債上限，並使中央擘劃財政、平衡全國經濟、引導政策的效能大受影響，造成中央政府各項施政項目無法順利推動，不利全民福祉。

財政部說，三讀條文第37條之3所定的地方政府財力級次，是依今年3月21日修正公布前的財劃法，也無法合理反映地方政府實際財政能力，無法落實財劃法調劑地方政府財政盈虛的目的。

為確保國家永續發展及人民福祉，達成「均衡台灣」目標，財政部表示，行政院日前已經院版財劃法部分條文修正草案送請立法院審議，草案兼顧中央與地方施政需求，既滿足地方基本財政需求，並適度維持中央財政韌性，落實調劑地方財政盈虛及均衡區域發展目的，將有助國民生活品質更均衡、垂直（錢權）分配更合理、水平（城鄉）分配更公平、地方自治更強化、中央及地方夥伴關係更提升。

財政部說，期待立法院重新審視法案內容，並儘速審議行政院所提的財劃法修正草案。

中華民國憲法增修條文第3條規定，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。（編輯：翟思嘉）1141127