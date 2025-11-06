政院急喊卡！二代健保補充保費爭議多 李慧芝：目標繳納制度更公平
即時中心／廖予瑄報導
有關衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝今（6）日表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩此項具爭議的規劃，並強調「政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。」
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利擬結算制等，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需要在收取2.11％的補充保費，引發外界質疑。
今日李慧芝指出，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，「但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重」，她說，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。
李慧芝表示，卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，「達成健保制度公平與永續的目標。」
原文出處：快新聞／政院急喊卡！二代健保補充保費爭議多 李慧芝：目標繳納制度更公平
武統中配「灣灣小月」北捷拍片挑釁 陸委會出手了
立委陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間 供台東市豐原里活動中心使用
內政部擬修法：閃兵刑責加重2/3 超過36歲改補服替代役
