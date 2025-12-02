政院慰勞聽奧代表團 卓揆：推動適應運動 讓人人都能為國爭光

行政院長卓榮泰今天(2日)出席「2025 年東京第 25 屆達福林匹克運動會（簡稱東京聽奧）代表團返國餐會」，慰勞選手們為國爭光的努力。他表示，代表隊的表現深深感動國人，也期勉運動部積極發展「適應運動」，讓所有人，無論高齡、身障或因傷需求者，都能找到合適的運動方式，人人都有機會在國際舞台替台灣爭光。

2025 年東京聽奧代表團載譽返國，行政院今設宴慰勞選手。卓榮泰在致詞時提到，看到選手在影片中說出「一切的努力，不是為了誰的掌聲」時，他深受觸動。他也笑說，自己會向選手學習精神，但選手們為國家拚搏、爭取榮耀的努力與成果，恐怕是學不來的；因此更要代表政府與國人表達最深的感謝。

廣告 廣告

卓榮泰肯定代表團在本屆賽事中奪下 13 面獎牌的亮眼成績，並特別向保齡球女子組團體金牌致賀。他也點名首次參賽、年僅 18 歲的男子十項全能銀牌選手危宇澤，稱讚他雖然不像典型十項選手的體格，卻靠努力登上頒獎台，「如果不是第一天就受傷，成績一定會更好，我們期待你的下一次。」

卓榮泰也肯定新任運動部長李洋，上任後除了關注全民運動、競技體育、國際競賽、運動產業，也大力推動「適應運動」。他指出，適應運動的目的，就是讓身障者、高齡者、兒童或因傷者，都能享受運動帶來的自信與快樂；透過調整規則、環境與支援系統，讓更多人能普及性參與，並找到適合自己的運動方式。

卓揆強調，政府將從環境、制度到資源投入全力支持，並指示運動部加速推動適應運動的整體發展。卓榮泰：『(原音)過去我們沒有把它放在重點性的適應運動，全力把它發展照顧起來。讓每一個國人真正達到我所說的人人都是體育人，大家都有機會在運動場上。跟自己、跟對手，代表國家跟其他的國家一爭長短，比出高下，拿到獎牌回來。』

卓榮泰也期盼選手返國後，能帶動更多社區、學校與青年投入運動，實現全民運動的目標，「讓國家更強、人民更健康，也讓世界看見臺灣。」

展望未來一年，卓榮泰表示，國內外仍將有許多重要賽事登場，運動部與觀光署也將合作，透過國際賽事帶動台灣觀光。他勉勵選手持續努力追求更好成績，更重要的是保持最佳健康狀態，「快樂運動、快樂生活、快樂成長。」(編輯：沈鎮江)