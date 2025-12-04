政院打詐中心會見LINE高層 遭停權帳號研議加註警示

行政院打擊詐欺指揮中心今與社群軟體LINE日韓高層會面，雙方針對詐騙手法演變以及平臺治理需求深入討論。會中逐項檢視前次溝通以來的推動進展，包括帳號管理、通報流程與資料調閱時限縮短等面向，希望在全民高度依賴的通訊環境下，強化平臺與政府協作的效率與防護力。

今年7月LINE協助執法機關查證，並下架累計約7.3萬個詐騙帳號，打詐指揮中心馬士元指揮官對此表示，LINE協助涉詐帳號下架，對整個社會有非常正面的示範效果。為持續精進打詐作為，後續研議若能在遭停權帳號頁面加註警示，將能協助民眾辨識風險、避免持續受害。

馬士元指出，同時也提出調升帳號創設門檻的各項技術建議，希望透過更精準的源頭控管，降低詐團大量生成帳號的能力。LINE韓國高層Brian Lee表示，所研商的議題都是促進雙方良好合作契機，會將議題攜回與LINE團隊研商，共同提升打詐能量。

另外，在事後追查與技術協作方面，打詐指揮中心表示，雙方討論資料保存期限與調閱機制的改善可能，將有助警方進行金流溯源、跨境網路行為分析及組織型態偵查。LINE日本高層Senoo Masahito表示，平臺在隱私、法制與跨國實務上的限制，將會朝政策兼顧隱私與法規可行的合作範圍予以研究。

馬士元強調，本次交流延續1月以來累積的成果，使後續合作方向更加明確，政府將持續與國際科技業者協作，共同打造更安全、可信賴的數位環境。

