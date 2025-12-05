政院打詐「封小紅書1年」藍酸：問候語變「翻牆了嗎」？

國民黨立委葛如鈞。（圖／東森新聞）





蠻多台灣人喜歡中國的社群平台小紅書，參考旅遊資訊、美妝、穿搭等等，但是內政部與刑事局宣布，為了打擊詐騙，檢測小紅書的資安不合格，所以將封鎖一年，引發社會議論，在野黨就痛批，根據數發部統計資料，網路社群平台涉詐通報數，臉書在詐騙媒介比例還是第一名。國民黨立委更酸，難道是打詐國家隊成效太差，所以趕快找個替死鬼，之後這樣的行為繼續擴大，以後民眾一早的問候語要變成「你翻牆了嗎？」

國民黨立委葛如鈞砲火全開，全是因為政府要封鎖小紅書一年，理由是113年到現在，涉入「1700件詐騙案」，造成財損2.4億元。

廣告 廣告

國民黨立委葛如鈞：「用這種方式來封鎖整個平台，我們政府打詐打到歪掉，如果政府要依涉詐嚴重性下架，為什麼自己內部涉詐的人不先檢討一下，為什麼詐騙網站不先下架。」

畢竟來看看數發部的「網路詐騙通報查詢網」統計，截至4號晚間11點，詐騙媒介排名，第一名Facebook，第二名是Threads，第三名是Instagram，甚至前五名都沒有小紅書。

國民黨團副書記長林沛祥：「詐騙越打越多，怕被民眾罵，所以趕快找個替死鬼殺雞儆猴嗎？」

在野加強火力批評，國民黨台北市議員張斯綱更表示，台灣人平均每天被騙4億台幣，其中7成財損都來自臉書。台灣民間反詐騙協會更揭露，先前臉書發生8件詐騙案件，就損失高達5837萬多元。

國民黨團副書記長林沛祥：「今天內政部可以用防詐名義來封鎖小紅書，明天是不是就可以用同樣的理由來封鎖PTT，這不是獨裁，什麼才是獨裁。」

總統府發言人郭雅慧：「有一些詐騙案件沒有辦法配合政府追查，另外也是還有一些資安檢測並沒有合格，我們尊重內政部的決策，也表達我們的支持。」

執政黨一再解釋，但輿論持續發酵，5號原本沒有行程的內政部長劉世芳，一大早出現在民進黨團開會，只是這突如其來封鎖小紅書，就怕政治效應，遠比打詐成效來得明顯。

更多東森新聞報導

小紅書為何難取代？網揭6大關鍵原因 喊生活最佳幫手

台封小紅書！網紅怒問：FB、LINE也該一起處理？

台灣封鎖小紅書1年！總統府回應了：支持內政部的決策

