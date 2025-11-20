政院批准社安網2.0計畫 周道君：將增到宅育嬰指導

衛福部社家署長周道君說，社安網2.0計畫將提供家庭育兒支持服務。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕台灣出生率持續低迷，已連續58個月「生不如死」，少子女化危機加劇。衛福部社家署長周道君說，目前行政院已批准社安網2.0計畫，目前規劃新增育兒指導服務，提供新手爸媽到宅育兒方法教學與家庭環境檢視，另也將強化社安網不同單位的資訊橫向聯繫，以利相關單位了解案家情況，即時提供協助。

周道君指出，依據衛福部提交給行政院的新一期社安網2.0計畫，除延續既有的前2期計畫內容，包括脆弱家庭協助、性暴力處遇、精神障礙協作外，也會增加對所有新生兒家庭，從前端提供育兒指導服務，讓家庭在育兒過程中有更多的幫助與資源。

廣告 廣告

對於社安網2.0計畫中提供的育兒支持服務，周道君說，過往策略偏重於事後協助的處遇救濟，新一期計畫希望往前走一步，從前端就與醫療體系合作，提供家庭充分的支持，不要等到家庭中發生顧慮或不幸事件後，才由社福體系提供協助。

周道君表示，未來可能在媽媽第3孕期產檢時，就提供育兒可能需要知道的資訊，待孩子出生後，會由經過培訓的社工，或教保員、護理相關多元人力，到宅提供新手爸媽育兒方法與家中環境檢視等協助，且屆時不會單純由社工提供服務。

此外，周道君說，社安網的目的是整合不同的服務體系，提供案家支持，但若家庭同時有長照、身障、家暴、脆家、低收入情況等不同需求，現行社會照顧體系偏向在不同面向上分別提供服務。

周道君指出，這期計畫希望強化社安網中各單位的橫向訊息合作，讓參與照顧家庭的單位彼此知道情況，或在服務過程中出現需要注意事項，可以提供給網絡其他成員提供協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍

報復？曾斥台中市府「瀆職」 屏東賓士車竟收台中機車超速罰單

黃國昌、鄭麗文互贈禮 吳崑玉喊怪：一個像「按摩棒」、一個心機重

迎戰鍾東錦！民進黨選對會：徵召陳品安參選苗栗縣長

