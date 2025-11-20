政院批准社安網2.0計畫 社家署：新增到宅育兒指導

衛福部社會及家庭署新任署長周道君今天(20日)宣誓就任，周道君表示，行政院近日已批准社安網2.0計畫，新一期計畫新增跨系統資訊串聯，並將過去事後處遇轉為事前預防，包括推動獨老普查與到宅育兒指導，希望從前端預防不幸事件發生。

衛福部社會及家庭署20日舉行新任署長布達暨宣誓典禮，在衛福部長石崇良監誓下，新任署長周道君正式宣誓就任。

石崇良致詞時表示，周道君行政資歷豐富，從衛生署到衛福部、醫政到社政，無論是在醫療衛生、行政法規、推動長照2.0等，皆展現卓越的專業與行政領導能力，代理社家署長一年期間在社會安全網、家庭支援、少年福利等領域均有具體施政成果。

石崇良指出，社家署是國家照顧體系中非常重要的骨幹，賴清德總統已揭示醫療與長照結合的施政方向，醫政與社政必須並進，因此，在高齡化社會下，衛福部持續推動健保改革，並強化、擴大長照服務；因應少子女化挑戰，也加強對兒童的照顧，因此，衛福部即將進行二次組改，成立「兒少及家庭支持署」，隨著兒家署成立，社家署的業務也將進行更動，將整合相關長照資源與服務，以邁向明年上路的長照3.0與社安網2.0。

周道君表示，由社家署擬定的少子女化對策計畫2.0已獲行政院核定，行政院長卓榮泰近日也已批准社安網2.0計畫。在社安網2.0計畫中，將由事後協助走向事前預防，包括首次普查獨居長者，並提供到宅育兒指導，盼從前端預防不幸事件。他說：『(原音)在社安網2.0的部分以及少子女對策計畫的部分，我們開始把這一些以往我們比較偏重在事後的協助、事後的處遇救濟，在這兩個計畫我們嘗試著往前走，開始走進比較偏向預防的獨老，比較偏向全面新手父母的育兒指導，這個部分我們也開始已經著手，我們希望明年能夠順利的往前走，開始一步一步的上路。』

此外，周道君指出，社家署也持續推動「身心障礙者權益保障法」修法，希望能盡快送至立法院審議，讓身心障礙者能享有更多服務與資源，在社區中獲得更完整的照顧。