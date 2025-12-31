政院批立院未審預算影響戰力 立委林倩綺要行政院先依法行政

立法委員林倩綺：立法院有責任審慎應對，行政院應先依法行政、依法編列預算。（圖/立委林倩綺服務處提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】行政院痛批立法院未將新台幣1.25兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」國防特別條例排入委員會，且至今未審明（115）年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達新台幣752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務等工作。立法委員林倩綺今（31）天下午提出回應表示，立法院有責任審慎應對，行政院應先依法行政、依法編列預算。

行政院發言人李慧芝指立法院未將國防特別條例排入委員會，也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。

廣告 廣告

針對李慧芝發言人的發言，立法委員林倩綺回應指出，行政院一方面要求立法院依法審議明年度中央政府總預算，另一方面卻不依照立法院三讀通過的軍人加薪、警消人員所得替代率調整等法律編列預算，如今又再要求立法院立即審議規模高達 1.25 兆元的國防特別條例，這樣的作法，立法院有責任審慎應對，行政院應先依法行政、依法編列預算。

立法委員林倩綺說，國防建設不該成為規避國會監督的理由，更不應被簡化為政治標籤。行政院若真心希望凝聚朝野共識，就應尊重權力分立，回到制度內理性溝通，而不是動輒將不同意見貼上「不愛台灣」的標籤。

林倩綺立委強調，賴政府的兩岸政策不能只剩下「不斷加碼國防開支」這一條路。除了國防面向，政府在阻礙非官方民間交流、壓縮和平溝通空間，以及對陸配族群不當塑造敵意等政策作為上，客觀上也在推升兩岸緊張。中共以軍演升高對立態勢，固然應受譴責，但民進黨政府若在其他政策上同步累積對立因素，雙邊形成惡性循環，最終受傷的仍是兩岸的人民。

林倩綺呼籲，國家安全不是只有軍事預算一個面向，更包括交流、社會穩定與政策降溫。政府應誠實檢視是否有部分政策在不必要的情況下促進緊張升高，而不是把所有理性討論簡化為「愛台或賣台」的二分法。唯有回到理性，中華民國才能真正走向安全與和平的長遠之道。

針對中共近日在臺灣周邊海域進行實彈射擊軍演，林倩綺委員表示，任何以軍事手段升高區域緊張、威脅台海安全的行為都應嚴正譴責，這一點沒有模糊空間。國民黨一貫支持在理性、務實的前提下，適度提升國防支出、強化防衛能力，確保國家安全。