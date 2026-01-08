政院批總預算未審創憲政紀錄 國民黨：賴政府違法編列預算才是罪魁禍首

行政院長卓榮泰率行政部會首長舉行總預算記者會。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

今年度中央政府總預算案還卡在立院未審，讓執政的民進黨大作文章，連F-16配備未落實升級，都扯預算未審。國民黨晚間批評，總統賴清德與行政院長卓榮泰堅持「違法編列」，竟還有臉情勒全民，要立法院吞下去？

國民黨舉例，行政院已送達立院的總預算案，未編列包含軍人加薪、警消退休金提升與《財劃法》地方財源等法定支出，批評民進黨黔驢技窮再次使出造謠爛招，甚至打算規劃「下鄉宣講」，難道想重啟「團結十講 2.0」？

廣告 廣告

國民黨也細數，在「大罷免、大失敗」32比0之前，民進黨為護航預算，散播諸如租屋、老人、育兒津貼通通領不到，Switch 2、iPhone 17 無法上市，發票獎金沒得領、無法線上報稅與中南部無法辦護照等「降智」謠言。

國民黨表示，賴清德、卓榮泰把「違法」當成「鬥爭」籌碼，堅持謊言治國，用違法預算綁架全民，才是總預算無法審議罪魁禍首；但賴去年已翻車一次，難道今年想再翻一次？籲賴政府拿出法治素養，把該編預算依法編好編滿。

更多太報報導

賴清德嗆立院不審預算沒資格談憲政 傅崐萁：教壞囝仔大小

賴嗆總預算未審沒資格談憲政 國民黨：只想掌權、不想負責的政治渣男

藍酸賴政府違法編列中央政府總預算案「自卡」 明年1/31恐難三讀