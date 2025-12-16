即時中心／潘柏廷報導

藍白立委今年11月，挾人數優勢三讀通過再修版《財劃法》，並否決政院提出的覆議案，而行政院長卓榮泰昨（15）日下午則宣布不予副署，引起外界高度關注。對此，高雄市長陳其邁今（16）日受訪指出，現在最大的問題是憲法法庭被實質凍結，並希望在野黨或立法院儘速讓憲法法庭能夠順利運作，進一步化解朝野爭議。

就政院昨日拍板不副署《財劃法》，陳其邁今日受訪表示，朝野對於不同政策，有時候當然意見會不一樣，但是都須在憲政的框架下進行協商或者討論，甚至是進行紛爭解決。

廣告 廣告

因此，陳其邁希望，未來處理包括像財劃法、年改等議題，也能夠遵循民主機制與合憲狀況下進行。

話鋒一轉，陳其邁指出，現在最大的問題是憲法法庭被實質凍結，也造成朝野爭議無法透過憲法法庭調解紛爭或解決爭議，而造成憲政僵局，民眾也非常期待不管是重大民生建設，或者是福國利民的法案，甚至是強化國家安全的重大政策等能夠順利推行，因此建議立法院就《憲訴法》或憲法法庭運作，可以儘速恢復才能化解相關爭議。

陳其邁強調，否則現在遇到行政院不副署，在野黨又不推動倒閣，就會形成憲政僵局，這不是民眾所樂意見到的事情，希望在野黨或立法院儘速讓憲法法庭能夠順利運作，進一步化解朝野爭議。

原文出處：快新聞／政院拍板不副署財劃法 陳其邁喊話在野：儘速讓憲法法庭運作

更多民視新聞報導

盼總統再開院際調解 鍾佳濱喊話韓國瑜：沒出席就是沒出息

挺卓榮泰不副署！陳慕義開嗆藍白：有種「做這件事」

翁曉玲急跳腳！政院「不副署」漂亮殺球 她嗆：刪總統、閣揆薪資

