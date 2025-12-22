政院拍板中選會7位委員人選 游盈隆任主委胡博硯當副手

台灣民意基金會董事長游盈隆將獲行政院長卓榮泰提名為中選會委員並為主任委員。 圖：林朝億／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 有關中央選舉委員會委員提名人選一事，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，中國國民黨及台灣民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，行政院長卓榮泰審酌後，將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝說，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為這次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝進一步表示，另因前中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

