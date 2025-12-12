政院拍板人工生殖法修正草案！女同志、未婚女適用 脫鉤代理孕母

行政院拍板《人工生殖法》修正草案。（示意圖／photoAC）

行政院會昨天（11日）拍板通過《人工生殖法》修正草案，確定將脫鉤處理「代理孕母」問題，但受術者適用範圍擴大到年滿18歲的未婚女性以及女同性伴侶。衛福部長石崇良認為，代理孕母因涉及第三人的健康權，包括懷孕生產風險、母嬰健康考量、社會倫理等仍有歧見，未來會持續就這個議題進行社會對話、凝聚共識。

衛福部國健署指出，此次《人工生殖法》修正草案的重點，包含強化知情同意程序與生殖細胞捐用管理、評估人工生殖子女最佳利益及維護血緣認知權與保障法律地位、已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性可合法接受人工生殖服務。

國健署說，自109年起迄今，衛福部便邀請兒童權益、性別平等、法律及醫學等領域專家及權責機關，召開30餘次會議及2場公聽會，並於113年7月完成草案預告，在蒐集各界意見後，進一步全面檢討兒童權益、醫療品質、社會需求等面向，審慎研擬人工生殖法修正草案，修正重點如下：

一、提升醫療服務品質：擴大人工生殖機構許可辦法之授權範圍，並授權訂定本法施行細則，以滾動調整管理規範。另增訂手術及侵入性治療之知情同意程序，以及強化生殖細胞之捐贈及使用管理規範。

二、維護子女最佳利益：

1、評估人工生殖子女最佳利益：欲受術對象於實施人工生殖以前，須由中央主管機關指定的專業機構進行子女最佳利益的評估，人工生殖機構需確認欲受術對象經評估符合子女最佳利益且適合人工生殖，才能提供人工生殖技術相關醫療服務，以確保人工生殖子女於穩定及安全的環境中成長。

2、維護人工生殖子女血緣認知權：增訂經由捐贈生殖細胞所生子女得知悉其生殖細胞捐贈人的血型、國籍等非辨識資料。若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求等，可依法查詢捐贈人的姓名及聯絡方法等；此外，當人工生殖子女成年後，若取得其生殖細胞捐贈人的同意，可以得知該捐贈人同意提供的資料。

3、保障人工生殖子女法律地位：以人工生殖子女最佳利益為最高指導原則，修正人工生殖子女之法律地位規定，以使其親子關係更加穩固。

三、維護婦女生育健康：讓已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性合法使用人工生殖技術，以符合聯合國消除對婦女一切形式歧視公約第12條規定；另為降低婦女高齡生育的健康風險，增訂人工生殖機構先檢查及評估已滿45歲的高齡婦女，確認她們適合懷孕生產以後，方提供她們人工生殖技術的醫療服務。

國健署提及，全球立法讓女同性伴侶及未婚女性使用人工生殖技術服務的國家數，從2022年33個增至2025年41個，我國政府也持續研提政策，爰修正人工生殖法，以支持有生養子女意願的民眾，並加強人工生殖子女的權益保障機制。

行政院副院長鄭麗君表示，《人工生殖法》自民國96年施行以來，過去僅限異性夫妻適用人工生殖技術，對未婚、離婚、喪偶及同婚等女性群體，以無法平等保障其經營家庭生活的基本權利，這次修法是以尊重女性生育自主權為基本理念，將未婚及同婚女性納入，同時落實「兒童最佳利益」的保護，明確規範人工生殖子女之法律地位，完善母子權益與家庭支持體系，確保每個家庭能在法律保障下平等發展。

鄭麗君呼籲，此案送請立法院審議後，請衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

另外，關於「代理孕母」部分，衛福部長石崇良強調，代理孕母因涉及第三人的健康權，包括懷孕生產風險、母嬰健康考量、社會倫理各方面尚有歧見，在沒有很高社會共識之前會先脫鉤處理，但未來衛福部仍會持續就這個議題做社會對話、凝聚共識。

