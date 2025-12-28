政院拍板修兩岸條例「立委赴中納管」 媒體人揭1荒謬情況：2026的攻擊素材

​行政院會日前通過《兩岸關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴中國將採全面許可制、立委納入審查許可對象。對此，資深媒體人樊啓明在臉書發文質疑，若立委出訪需經由行政機關「許可」，形同「被監督者（行政）審查監督者（立法）」的荒謬情況，這種破壞憲政體制中權力制衡的基本原則，執政黨當然懂；因此他推測高調推動的背後，也就是未來在野黨每擋一次，都是提供2026選舉「抗中保台牌」的攻擊素材。

行政院院會日前通過兩岸條例部分條文修正草案，陸委會指出，修正重點包含：一、公務員赴中全面採許可制。二、完善特定人員赴中規範制度。三、民選公職人員赴中接觸中共黨政軍應公開揭露。四、進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴中出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。



廣告 廣告

對此，樊啓明表示，在中華民國憲法架構下，立法院負責監督行政院，若立委出訪需經由行政機關「許可」，形同「被監督者（行政）審查監督者（立法）」的荒謬情況，這種破壞憲政體制中權力制衡的基本原則，執政黨當然懂，但卻在此時高調推動，關鍵就是這必需經過修法程序，要在立法院完成「兩岸人民關係條例」相關條文的三讀才能執行，在野黨每擋一次，都是提供2026選舉「抗中保台牌」的攻擊素材。

樊啓明強調，如果執政黨真的這麼在意國安，為何不跳過立法直接用「行政命令」規範，至於有人會說要限制人民的自由權利，必須要有「法律」等級的授權，行政命令不能規範，「相信我，這個政府只要想做，什麼都可以…」。

更多風傳媒報導

