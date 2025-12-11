政院拍板修正農退儲金條例 政府、農民負擔改6︰4

行政院會今通過「農民退休儲金條例」修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔。(記者楊媛婷攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今通過「農民退休儲金條例」修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔，提升農民參與農退儲金制度的意願，以保障農民老年經濟生活。農業部表示，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農業部指出，農民退休儲金自2021年1月1日起推動，現行規定由農民與主管機關按月提繳相同金額(各負擔50%)。因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願；經考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，農業部在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額之40%，主管機關負擔總金額之60%，在減輕農民負擔的同時，也維持目前農民退休金的水準。

農業部並試算，若以2026年最低工資2萬9500元，且每月提繳10％試算，未來農民、政府負擔比例改為4比6後，農民每月提撥金額將從2950元降低至2360元，政府負擔將從2950元提升至3540元，每月提繳金額合計維持5900元。若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬6834元，且相關儲蓄保障不變，維持月領2萬8692元。

