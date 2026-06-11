政院拍板修法重懲毒駕 累犯致死最重可判無期徒刑

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行政院通過修法草案全面加重毒駕刑責，累犯致死最重可處無期徒刑，並增列沒收車輛規範。（圖／報系資料庫）

行政院會今（11）日通過《刑法》第185條之3及《陸海空軍刑法》第54條修正草案，將函請立法院審議。此次修法全面提高毒駕相關刑責，並增訂沒收車輛規定，未來毒駕致死最重可處12年有期徒刑；10年內再犯致死者，更可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

根據草案內容，未來毒駕可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以下罰金；毒駕致人重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金；毒駕致死者，則處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

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針對累犯部分，草案規定10年內再犯毒駕，致人重傷者處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金；致人死亡者則處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣400萬元以下罰金。

此外，修法也新增沒收車輛規定，未來無論酒駕或毒駕造成他人重傷或死亡，肇事車輛都將依法沒收；若無法沒收，則追徵其價額，以提高嚇阻效果。

行政院長卓榮泰表示，近期依托咪酯等新興毒品濫用案件頻傳，造成多起重大傷亡事件，因此行政院已跨部會檢討毒品查緝與毒駕防制措施，並從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」三大面向提出14項具體作為。

卓榮泰指出，本次修法重點包括全面提高毒駕相關刑責與罰金、加重軍職人員毒駕罰則，以及增訂酒駕、毒駕肇事致死傷的車輛沒收制度，希望透過更嚴格規範遏止危害行為。

法務部次長馮成表示，毒駕案件近來造成不少家庭破碎與人員傷亡，因此法務部在廣納專家學者意見後提出修法草案，考量毒駕與酒駕的危害性及再犯風險，決定提高相關刑度，以符合罪責相當原則並強化嚇阻效果。

卓榮泰也宣布，將由政務委員林明昕、陳時中及季連成共同組成「打黑反毒指揮小組」，整合法制、公衛及執法資源，並結合六大查緝系統，全力打擊毒品犯罪與毒駕行為。

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