政院拍板修法「立委赴中納管」！陳玉珍喊要打仗嗎 翁曉玲嗆：無聊法案

記者陳思妤／台北報導

國民黨立委翁曉玲等人赴中國廈門參加活動，回台後藍白23日又聯手在程序委員會封殺1.25兆國防特別預算，而民進黨團提案規範立委前往中國需要報備的國安法案也已經被藍白擋了700多次。行政院拍板，今（26）日院會將通過《兩岸人民關係條例》修法，要建立赴中審查許可制度，違法將處以罰緩。對此，翁曉玲搖了搖頭開嗆，無聊的法案。國民黨立委陳玉珍也喊說，民進黨是打定主意要打仗嗎？

翁曉玲赴中國參加活動引起質疑後，她嗆繼續擋國防預算特別條例，接著藍白23日也真的再度聯手於程序委員會封殺1.25兆國防特別預算，以及第722次擋下國安法案。

翁曉玲24日還大嗆，民進黨政府「應該要感謝我們」，幫他們去做了很多兩岸溝通交流協調的事情。她說，去看台商有什麼不對嗎？民進黨政府現在就是「看不得我們國民黨委員去看台商朋友們，去交朋友、去關心他們，他們自己想去得很卻去不了，所以他們千方百計阻撓我們去大陸」。

而行政院也拍板，將在今天院會通過《兩岸人民關係條例》修法，除了針對公務員赴中納管外，也針對民選公職人選，包括立委赴中國都要獲得許可。

翁曉玲今天被問到此事，先是要記者去問別人，後來被追問所以沒有想要回？她搖了搖頭開嗆，「無聊的法案」。

陳玉珍則稱，兩岸關係冰凍三尺，要多了解才能有善意，政府滿腦子意識形態治國，包括小紅書是看美妝、看旅遊，怕年輕人了解大陸，就以打詐理由禁止，這不是民主社會執政黨的態度。她說，「民進黨怕跟他們宣傳的大陸不一樣」，不讓老百姓往來，包括民代和公務員，讓全社會各階層能不能去任何地方，下一步會不會去歐洲、澳洲也要政府決定？

陳玉珍表示，這些不是真正接觸機密的人，真正接觸的是國安會，他們沒有被限制嗎？她說，越交流、越安全，彼此民間了解累積善意，現在民進黨打定主意要打仗嗎？多了才知道中國在想什麼，政府要花點心思福國利民，民意代表是老百姓選的，做得不好老百姓會趕下來，不勞政府花心思。

