政院拍板修法「立委赴陸須經許可」 陸委會：防範中共統戰滲透

行政院會今天（26日）拍板通過由陸委會《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案。（資料照片／陳凱貞攝）

行政院會今天（26日）拍板通過由陸委會《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，修正重點包括公務員赴陸採全面許可制，赴陸前須經審查會審查許可人員增訂立法委員、退離職未滿3年的縣市長等。陸委會表示，若修法順利通過，可精進現行赴陸管制規範，讓機關許可程序更為嚴謹，對受管制人員赴陸權益更有保障，並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

陸委會說明，總統今年3月13日提出5大國安威脅及17項因應策略指示，另5月15日監察院提出公務員違法違規赴陸糾正案，要求行政院所屬進行缺失改進。陸委會便會同相關機關研擬兩岸條例部分條文修正草案，依循法制作業程序辦理，報請行政院審議通過。

陸委會指出，修正重點包括公務員赴陸採全面許可制，赴陸前須經審查會審查許可人員增訂立法委員、退離職未滿3年的縣市長，以及核定國家機密、辦理國家機密事項業務，或因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員。

陸委會續指，一般公務員違反赴陸規定者，自主管機關知悉之日起3年內，改為強制列管；對於應提列為赴陸管制人員，機關遲不予認定，內政部得命限期辦理；如未依限辦理，由內政部逕行列管；民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時須提供時間、地點、事由、過程等資訊，由權責機關公開揭露。

此外，陸委會提到，指標性卸任官員禁止赴陸出席妨害國家尊嚴活動，也擴大規範對象，增訂曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長、副館長或領有月退除給與的校級軍官。

陸委會表示，除原有規定受規範對象不得出席中共舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為外，本次增訂受規範者亦禁止出席中共舉辦倡議消滅或矮化我國主權之活動。

陸委會表示，本次修法若順利通過，可精進現行赴陸管制規範，使管制方式單一，機關許可程序需更為嚴謹，對於受管制人員赴陸權益更有保障。

陸委會強調，修法變動成本最小，絕大多數公務員申請流程與現狀相符，受管制對象更為周延，降低國家安全風險。審查過程可提醒當事人赴陸人身安全風險；提高公民監督，公開透明保護民主機制，強化社會信賴，並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

最後，陸委會指出，本次修正草案業於今日經行政院院會通過，行政院將即送立法院審議，陸委會將向國會積極說明修法的必要性與急迫性，企盼國會能支持本次修法，與行政部門共同攜手保護國家安全，強化赴陸管理機制。



