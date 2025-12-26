政院拍板修法 車站等公共場所散布仇恨言論 可拘留三天或重罰3萬
行政院會今天通過《社會秩序維護法》修法草案，新增在公園、車站或其他公共場所，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力，激化社會對立或消滅中華民國主權等主張，足以影響公共秩序者，將處三天以下拘留、或新台幣3萬元以下罰鍰。以網際網路公開散布仇恨言論等，得令平台、內容提供者或網際網路應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或限制、終止服務該帳號。
為維護台灣安全與安定，防止中共對台統戰、滲透及分化，行政院會今天討論通過《社會秩序維護法》部分條文修正草案，規範在公共場所等處宣傳消滅主權、足以影響公共秩序者等的相關處罰規定。
《社會秩序維護法》部分條文修正草案新增，在公園、車站、輪埠、航空站或其他公共場所，以旗幟、標語、圖像、服飾、影音或其他物品，倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，將處三天以下拘留、或新台幣3萬元以下罰鍰。
草案同時新增，以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅中華民國主權的主張，足以影響公共秩序者，內政部經會商法務部、數位發展部、大陸委員會及相關機關後，得令網際網路平台提供者、網際網路內容提供者或網際網路應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。
草案有但書，若上述情節重大或為避免急迫危險而有即時處置必要者，內政部得逕令網際網路接取服務提供者停止解析或限制接取處置。
若網路服務提供者不遵行內政部相關命令且無正當理由，草案規範，將由內政部處3萬元以下罰鍰，並令其限期改正，若屆期未改正者，則得按次處罰。
行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，修法是為落實總統賴清德所提的國安17項因應策略，展現決心。
卓榮泰說，基於《公民與政治權利國際公約》第20條第2項規範，任何鼓吹民族、種族或宗教仇恨的主張，構成煽動歧視、敵視或強暴者，應以法律禁止之，加以考量仇恨言論、恐怖主義，以及境外敵對勢力不當訴求對國家安全影響甚鉅，因此修法增訂相關管制措施與罰則，藉以維護公共利益與社會安寧。
（責任主編：莊儱宇）
